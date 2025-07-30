У яких областях українці найбільше купують житло в кредит — статистика НБУ (інфографіка) Сьогодні 11:05 — Кредит&Депозит

У яких областях українці найбільше купують житло в кредит — статистика НБУ (інфографіка)

У травні 2025 року банки в Україні видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн. Середній відсоток на іпотеку збільшився.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування Національного банку України.

Більшість угод припала на первинний ринок: 352 кредити на суму 639,6 млн грн. Із них 106 договорів на 187,2 млн грн укладено під заставу майнових прав на майбутню нерухомість. На вторинному ринку банки видали 247 кредитів на 451,1 млн грн.

Частка непрацюючих іпотечних кредитів залишилася на рівні 15%.

Інфографіка: НБУ

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка становила:

8% річних на первинному ринку;

10% на вторинному ринку.

Нагадаємо, у квітні ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному ринку.

Лідери за кількістю виданих кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано:

у Київській області — 212 договорів на 371,3 млн грн (34% загального обсягу);

у Києві — 119 договорів на 259,3 млн грн;

у Львівській області — 39 договорів на 76,6 млн грн;

в Івано-Франківській області — 28 договорів на 47,7 млн грн;

у Дніпропетровській області — 23 договори на 42,8 млн грн.

Нагадаємо, за словами президентки Спілки фахівців з нерухомого майна України Лариси Ставиноги, через російські обстріли, пошкодження енергетичної інфраструктури та часті відключення світла українці віддають перевагу невеликим будинкам за містом замість квартир. Вони встановлюють компактні будинки «під ключ» із сонячними панелями, прагнучи повної автономії й незалежності від комунальних мереж.

Як свідчить аналітика OLX Нерухомості, щоб придбати однокімнатну квартиру на вторинці, українцям потрібно працювати в середньому більше 5 років, відкладаючи всю зарплату. Найдоступнішими для купівлі є квартири у прифронтових містах — Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві та Сумах.

В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла. Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні. Вперше стане видно, скільки людей реально чекають, на яких умовах і яке рішення можна запропонувати кожному — без втручання чиновників.

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