Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити — Finance.ua
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Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити

Кредит&Депозит
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Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити
Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити
У квітні 2025 року банки України видали 458 іпотечних кредитів на загальну суму 834,8 млн грн.
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.
Зазначається, що в квітні 261 кредит на 492,3 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 91 на 173,2 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. 197 кредитів на 342,5 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.
Частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному ринку.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано:
  • Київська область — 156 договорів на 288,2 млн грн (34,5% від загального обсягу);
  • м. Київ — 103 договори на 223,7 млн грн;
  • Львівська область — 26 договорів на 48,8 млн грн;
  • Івано-Франківська область — 17 договорів на 30,8 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 16 договорів на 28,9 млн грн.
Нагадаємо, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови.
За даними Dim. Ria, українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році або на рівні попереднього року, або трохи нижчий бюджет. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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