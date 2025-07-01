Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити — Finance.ua

Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити Сьогодні 19:02 — Кредит&Депозит

Іпотека в Україні: які ставки та де найчастіше беруть кредити

У квітні 2025 року банки України видали 458 іпотечних кредитів на загальну суму 834,8 млн грн.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування.

Зазначається, що в квітні 261 кредит на 492,3 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 91 на 173,2 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. 197 кредитів на 342,5 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості.

Частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

Інфографіка: НБУ

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному ринку.

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано:

Київська область — 156 договорів на 288,2 млн грн (34,5% від загального обсягу);

м. Київ — 103 договори на 223,7 млн грн;

Львівська область — 26 договорів на 48,8 млн грн;

Івано-Франківська область — 17 договорів на 30,8 млн грн;

Дніпропетровська область — 16 договорів на 28,9 млн грн.

Нагадаємо, що Рада з фінансової стабільності схвалила Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови.

За даними Dim. Ria, українці готові витратити на купівлю житла у 2025 році або на рівні попереднього року, або трохи нижчий бюджет. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис. Впродовж останнього року зменшилась кількість людей, які планують купити житло за понад $50 тис.

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