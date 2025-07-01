Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться — Finance.ua

Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться
Рада з фінансової стабільності (РФС) розглянула документи, які були розроблені відповідно до зобов’язань України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Члени РФС схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови», — сказано в повідомленні.
Що передбачає стратегія розвитку іпотечного кредитування
Основні напрямки стратегії:
- впровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;
- доступність страхування іпотеки від воєнних ризиків;
- запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;
- удосконалення регулювання будівельного процесу та продажу нерухомості на етапі будівництва.
- оновлення стратегії оператора державної програми «єОселя» ПРАТ «Укрфінжитло» та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;
- визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.
Системні ризики
Окрім іпотеки, РФС також оновила Стратегію розвитку фінансового сектору України та обговорила Огляд системних ризиків. Ключовими загрозами для фінансової стабільності залишаються:
- тривала війна з росією;
- зростання геополітичної невизначеності.
«Водночас відновлення економіки триває, а ризики фінансового сектору помірні. Потреба в підтримці партнерів зберігається, зокрема, за рахунок знерухомлених російських активів», — додали в НБУ.
Нагадаємо, у травні РФС схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Зміни приведуть у відповідність до законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL) та стимулювання іноземних інвестицій у цей сегмент.
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