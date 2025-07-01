Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться

Кредит&Депозит
25
Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться
Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться
Рада з фінансової стабільності (РФС) розглянула документи, які були розроблені відповідно до зобов’язань України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами.
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.
«Члени РФС схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови», — сказано в повідомленні.

Що передбачає стратегія розвитку іпотечного кредитування

Основні напрямки стратегії:
  • впровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;
  • доступність страхування іпотеки від воєнних ризиків;
  • запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;
  • удосконалення регулювання будівельного процесу та продажу нерухомості на етапі будівництва.
  • оновлення стратегії оператора державної програми «єОселя» ПРАТ «Укрфінжитло» та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;
  • визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

Системні ризики

Окрім іпотеки, РФС також оновила Стратегію розвитку фінансового сектору України та обговорила Огляд системних ризиків. Ключовими загрозами для фінансової стабільності залишаються:
  • тривала війна з росією;
  • зростання геополітичної невизначеності.
«Водночас відновлення економіки триває, а ризики фінансового сектору помірні. Потреба в підтримці партнерів зберігається, зокрема, за рахунок знерухомлених російських активів», — додали в НБУ.
Нагадаємо, у травні РФС схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Зміни приведуть у відповідність до законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL) та стимулювання іноземних інвестицій у цей сегмент.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems