Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться — Finance.ua

Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться Сьогодні 09:15 — Кредит&Депозит

Рада фінстабільності розробила нову стратегію розвитку іпотеки: що зміниться

Рада з фінансової стабільності (РФС) розглянула документи, які були розроблені відповідно до зобов’язань України перед МВФ та іншими міжнародними партнерами.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Члени РФС схвалили Стратегію з розвитку іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів для забезпечення загального економічного й демографічного зростання під час війни та повоєнного відновлення й відбудови», — сказано в повідомленні.

Що передбачає стратегія розвитку іпотечного кредитування

Основні напрямки стратегії:

впровадження в українське законодавство норм Директиви 2014/17/ЄС про іпотеку;

доступність страхування іпотеки від воєнних ризиків;

запровадження європейських стандартів оцінки майна та поліпшення обміну інформацією, зокрема через створення відкритої бази даних цін на нерухомість;

удосконалення регулювання будівельного процесу та продажу нерухомості на етапі будівництва.



оновлення стратегії оператора державної програми «єОселя» ПРАТ «Укрфінжитло» та вдосконалення умов державної підтримки іпотеки;



визначення умов випуску покритих облігацій та сек’юритизації.

Системні ризики

Окрім іпотеки, РФС також оновила Стратегію розвитку фінансового сектору України та обговорила Огляд системних ризиків. Ключовими загрозами для фінансової стабільності залишаються:

тривала війна з росією;

зростання геополітичної невизначеності.

«Водночас відновлення економіки триває, а ризики фінансового сектору помірні. Потреба в підтримці партнерів зберігається, зокрема, за рахунок знерухомлених російських активів», — додали в НБУ.

Нагадаємо, у травні РФС схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ. Зміни приведуть у відповідність до законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL) та стимулювання іноземних інвестицій у цей сегмент.

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