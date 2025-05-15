Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора — Finance.ua

Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора Сьогодні 16:05 — Казна та Політика

Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора

Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Рада з фінансової стабільності зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом та ухвалила низку рішень», — сказано в повідомленні.

Основні рішення РФС

Оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору

До стратегії додали кілька нових напрямів:

законодавче врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва;

підготовка стратегії розвитку іпотечного кредитування;

посилення кіберстійкості фінансової системи;

оновлення планів із розвитку інфраструктури ринку капіталу, зокрема консолідації облікової системи та залучення іноземних інвесторів.

Також розширено ціль «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» — додано ініціативу щодо євроінтеграції фінансового сектору. Це передбачає співпрацю з інституціями ЄС та імплементацію європейського законодавства.

Стратегія розвитку кредитування

Зміни приведуть у відповідність до законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL) та стимулювання іноземних інвестицій у цей сегмент.

Підготовка стратегії розвитку іпотеки

РФС розглянула концепцію майбутньої стратегії розвитку іпотечного кредитування. Робочу версію документа готуватимуть у співпраці з експертами МВФ.

Усі оновлені документи буде оприлюднено після офіційного затвердження.

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