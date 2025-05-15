Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора — Finance.ua
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Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора

Казна та Політика
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Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора
Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора
Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Рада з фінансової стабільності зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом та ухвалила низку рішень», — сказано в повідомленні.

Основні рішення РФС

Оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору
До стратегії додали кілька нових напрямів:
  • законодавче врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва;
  • підготовка стратегії розвитку іпотечного кредитування;
  • посилення кіберстійкості фінансової системи;
  • оновлення планів із розвитку інфраструктури ринку капіталу, зокрема консолідації облікової системи та залучення іноземних інвесторів.
Також розширено ціль «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» — додано ініціативу щодо євроінтеграції фінансового сектору. Це передбачає співпрацю з інституціями ЄС та імплементацію європейського законодавства.
Стратегія розвитку кредитування
Зміни приведуть у відповідність до законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL) та стимулювання іноземних інвестицій у цей сегмент.
Підготовка стратегії розвитку іпотеки
РФС розглянула концепцію майбутньої стратегії розвитку іпотечного кредитування. Робочу версію документа готуватимуть у співпраці з експертами МВФ.
Усі оновлені документи буде оприлюднено після офіційного затвердження.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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