Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора — Finance.ua

Євроінтеграція, іпотека і NPL: Рада з фінансової стабільності оновила стратегії розвитку сектора
Рада з фінансової стабільності (РФС) схвалила зміни до Стратегії розвитку фінансового сектору України. Зміни, зокрема, пов’язані з підготовкою до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з МВФ.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Рада з фінансової стабільності зосередилася на підготовці до восьмого перегляду програми розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом та ухвалила низку рішень», — сказано в повідомленні.
Основні рішення РФС
Оновлення Стратегії розвитку фінансового сектору
До стратегії додали кілька нових напрямів:
- законодавче врегулювання діяльності Фонду розвитку підприємництва;
- підготовка стратегії розвитку іпотечного кредитування;
- посилення кіберстійкості фінансової системи;
- оновлення планів із розвитку інфраструктури ринку капіталу, зокрема консолідації облікової системи та залучення іноземних інвесторів.
Також розширено ціль «Фінансова система працює на відновлення країни та інтегрується до ЄС» — додано ініціативу щодо євроінтеграції фінансового сектору. Це передбачає співпрацю з інституціями ЄС та імплементацію європейського законодавства.
Стратегія розвитку кредитування
Зміни приведуть у відповідність до законодавчих ініціатив у межах програми Ukraine Facility. Зокрема, йдеться про врегулювання ринку непрацюючих кредитів (NPL) та стимулювання іноземних інвестицій у цей сегмент.
Підготовка стратегії розвитку іпотеки
РФС розглянула концепцію майбутньої стратегії розвитку іпотечного кредитування. Робочу версію документа готуватимуть у співпраці з експертами МВФ.
Усі оновлені документи буде оприлюднено після офіційного затвердження.
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