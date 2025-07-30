Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд, — Пишний — Finance.ua
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Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд, — Пишний

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Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд, — Пишний
Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд, — Пишний
Сума компенсації ексвласниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим націоналізованому ПриватБанку може перевищити $2 млрд.
Про це повідомив голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.
«По-перше, суд підтвердив, що ексвласники використовували шахрайські схеми для виведення коштів. По-друге, компенсація банку, найімовірніше, перевищуватиме $2 млрд», — написав голова НБУ.
Він нагадав, що через дії Коломойського й Боголюбова ПриватБанк ледь не збанкрутував, тож у 2016 році держава націоналізувала його й докапіталізувала на 155 млрд грн, а суд тривав майже вісім років.
«Це колосальна робота юридичної команди банку, до якої Національний банк був активно залучений, та цілковитий фокус на результат, незалежно від того, скільки часу доведеться відстоювати справедливе рішення», — додав Пишний.
За словами голови НБУ, це рішення є визначним, адже відкриває шлях до повернення державних інвестицій у ПриватБанк, підтверджує можливість справедливого вирішення навіть складних міжнародних спорів і доводить, що банки, які порушують правила, можуть стати інструментом шахрайства. Воно також зміцнює довіру до банківської системи та є сигналом інвесторам про професійність і надійність українського фінансового сектору.
Нагадаємо, ПриватБанк у середу, 30 липня, здобув перемогу в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.
За матеріалами:
Finance.ua
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