ПриватБанк виграв суд проти Коломойського і Боголюбова — Finance.ua

ПриватБанк виграв суд проти Коломойського і Боголюбова Сьогодні 14:35

ПриватБанк виграв суд проти Коломойського і Боголюбова

ПриватБанк у середу, 30 липня, здобув перемогу в багатомільярдному довготривалому судовому процесі проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Це судове рішення є повною перемогою для Банку, який був націоналізований українським урядом у грудні 2016 року. На момент націоналізації Банк був недокапіталізований на суму близько $5,5 млрд і згодом був рекапіталізований державою», — сказано в повідомленні.

Рішення суду

Високий суд Лондона визнав, що ці двоє осіб незаконно привласнили майже $2 млрд коштів банку за допомогою «дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах Фізичних осіб-відповідачів (тобто Коломойського та Боголюбова)».

Відхиливши твердження Коломойського та Боголюбова про те, що не було «жодного доказу», який би пов’язував колишніх власників банку з цими трансакціями, суддя Трауер встановив, що їхні заперечення «повністю побудовані на нечесному підґрунті». Суддя також встановив, що Коломойський «здається, вважав себе вищим за закон» і що «нечесним з боку Боголюбова» було використовувати документи, що вводять в оману, щоб дистанціюватися від шахрайства.

Сума компенсації

Повна сума зобов’язання колишніх власників перед банком ще має бути визначена, але з огляду на те, що суд задовольнив вимоги банку в повному обсязі, вони, ймовірно, будуть зобов’язані виплатити понад $1,7 млрд навіть без урахування процентів за більш ніж десятирічний період.

Повна сума, що підлягає виплаті банку, включно з процентами та юридичними витратами, буде визначена на наступному слуханні пізніше цього року і, ймовірно, загалом значно перевищить $2 млрд.

Деталі судової справи

Ні Коломойський, ні Боголюбов не давали свідчень на судовому слуханні по суті в Лондоні у 2023 році, при цьому Коломойський провів частину цього періоду під тимчасовим арештом в Україні. Суддя встановив, що їхня відмова від дачі свідчень була зумовлена тим, що «вони обидва усвідомлювали, що, даючи свідчення особисто, вони наразили б себе на запитання про їхню роль у незаконному привласненні коштів, на які вони не мали б переконливої відповіді, і тому вони вирішили відмовитися від цього».

Що стосується документальних доказів, представлених суду, суддя постановив, що «Коломойський прийняв цілеспрямовані рішення про знищення даних, які могли б мати відношення до поточного провадження», і відзначив «практику, прийняту Боголюбовим, щодо знищення документації, яка могла б мати відношення до цього провадження».

У 2017 році банк отримав судовий наказ про всесвітній арешт щодо активів відповідачів. Наразі банк та його юридичні радники перейдуть до стадії стягнення збитків та намагатимуться звернутися до примусового виконання рішення суду стосовно цих активів, щоб отримати компенсацію для банку та, відповідно, для його акціонера — уряду України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.