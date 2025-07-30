Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови) — Finance.ua

Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови) Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови)

Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність.

Але, як пише Держстат, якщо ФОП здійснює окремі види діяльності та отримав відповідну форму в «Кабінеті респондента» або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що цей ФОП включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк.

Про це нагадує Державна служба статистики.

Хто серед ФОП подає звітність

Це залежить від виду діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)), а також включення до респондентів конкретного статистичного спостереження.

На сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:

Промислове виробництво

Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним)

Пасажирські автомобільні перевезення

Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада)

Вантажні автомобільні перевезення

Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня)

Як перевірити, чи потрібно звітувати

1. Увійдіть або безкоштовно зареєструйтеся в « Кабінеті респондента » за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).

2. Якщо ви залучені до спостереження — буде відображено перелік форм і строки подання.

3. Якщо зазначено, що ви не залучені — статистичну звітність подавати не потрібно.

Якщо ФОП не подавав звітність за минулі періоди (у 2022−2025 роках) — тепер її необхідно подати протягом трьох місяців.

Термін — до 5 жовтня 2025 року.

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Як подати звітність

Скористатися онлайн-сервісом «Кабінет респондента».

Через вже обране Вами програмне забезпечення.

На офіційному вебсайті Держстату в розділі « Для респондентів » можна ознайомитись із деталями.

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