Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови) — Finance.ua
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Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови)

Казна та Політика
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Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови)
Яким ФОП треба подати статистичну звітність за 3 роки (перелік та умови)
Більшість фізичних осіб-підприємців (ФОП) не залучені до державних статистичних спостережень і, відповідно, не подають звітність.
Але, як пише Держстат, якщо ФОП здійснює окремі види діяльності та отримав відповідну форму в «Кабінеті респондента» або повідомлення від органів державної статистики, то це означає, що цей ФОП включено до переліку респондентів і звітність потрібно подати у визначений строк.
Про це нагадує Державна служба статистики.
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Це залежить від виду діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД)), а також включення до респондентів конкретного статистичного спостереження.
На сьогодні звітність подають ФОП, які здійснюють такі види діяльності:
  • Промислове виробництво
Форма 1-П (місячна) «Звіт про виробництво промислової продукції за видами» (не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним)
  • Пасажирські автомобільні перевезення
Форма 51-пас (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті» (не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада)
  • Вантажні автомобільні перевезення
Форма 51-вант (2 рази на рік) «Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі» (не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня)
  • Як перевірити, чи потрібно звітувати
1. Увійдіть або безкоштовно зареєструйтеся в «Кабінеті респондента» за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису).
2. Якщо ви залучені до спостереження — буде відображено перелік форм і строки подання.
3. Якщо зазначено, що ви не залучені — статистичну звітність подавати не потрібно.
Якщо ФОП не подавав звітність за минулі періоди (у 2022−2025 роках) — тепер її необхідно подати протягом трьох місяців.
Термін — до 5 жовтня 2025 року.
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Як подати звітність
  • Скористатися онлайн-сервісом «Кабінет респондента».
  • Через вже обране Вами програмне забезпечення.
На офіційному вебсайті Держстату в розділі «Для респондентів» можна ознайомитись із деталями.
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Кількість ліквідацій ІТ-ФОПів зростала, проте стабільно реєструвалися нові. Саме такими були ключові особливості ринку ІТ-ФОПів у першому півріччі 2025 року. Про це свідчить дослідження YouControl.Market. Перша половина 2025 року для ІТ-ФОПів в Україні ознаменувалася різким стрибком кількості закритих бізнесів. За перші три місяці 2025 року свою діяльність припинили 16,7 тис. ІТ-ФОПів.
Також нагадаємо, як діятиме мораторій на перевірку бізнесу. За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко відтепер контроль буде точковим — лише там, де є обґрунтовані ризики порушень. Крім того, планується цифровізація системи державного нагляду, щоб унеможливити ручне втручання в роботу підприємств.
Прокуратура та правоохоронці вже проводять аудит відкритих справ проти підприємців. Станом на зараз 30% з них уже закриті.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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