Який економічний ефект від діяльності НАБУ і САП за 4 роки (таблиця) — Finance.ua

Який економічний ефект від діяльності НАБУ і САП за 4 роки (таблиця) Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Який економічний ефект від діяльності НАБУ і САП за 4 роки (таблиця)

Діяльність НАБУ і САП насамперед спрямована на розслідування корупційних злочинів та притягнення винних до відповідальності. Однак це також дає державний відчутний економічний результат.

Так за 4 роки економічний ефект від діяльності Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у 2021−2025 роках склав 16,8 млрд грн.

Про це повідомили в НАБУ.

Що входить

Економічний ефект діяльності НАБУ і САП включає не тільки відшкодування державі фігурантами корупційних справ, а також кошти та майно, розкраданню яких вдалося запобігти, активи й кошти, передані на потреби ЗСУ за рішенням суду, конфісковане майно та стягнуті застави.

Економічний ефект за 2021−2025 роках:

2021 2,7 млрд грн 2022 3,4 млрд грн 2023 4,7 млрд грн 2024 4,5 млрд грн 2025 (перше півріччя) 1,5 млрд грн

Завдяки НАБУ і САП 2,85 млрд грн передано на потреби ЗСУ.

Все це стало можливим за допомогою щоденної роботи детективів та прокурорів, які захищають владу від корупції.

25 липня Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт , у якому містяться норми про незалежність антикорупційних органів НАБУ і САП, до Верховної Ради України. На сайті Ради повідомляється, що законопроєкт було направлено на розгляд Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності.

У документі повідомляється, що підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, САП, БЕБ, Офісу генпрокурора України, Нацполіції — за методологією, погодженою зі Службою безпеки України, — не рідше ніж один раз на два роки повинен буде проводити поліграфологічні дослідження працівників цих органів на предмет вчинення дій на користь росії.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі та Національному антикорупційному бюро підтримали президентський законопроект. «Поданий Президентом України як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП», — зазначається у повідомленні пресслужби САП.

Довідка Finance.ua:

22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів.

Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

Європейський Союз наразі не збирається порушувати питання щодо призупинення фінансової допомоги Україні через дії української влади щодо НАБУ та САП. Про це, відповідаючи на питання кореспондентки «Європейської правди», заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Ранінше бізнес та громадські об’єднання закликали скасувати закон про НАБУ/САП.

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