Бізнес та громадські об’єднання закликали скасувати закон про НАБУ/САП (спільна заява) — Finance.ua

Бізнес та громадські об’єднання закликали скасувати закон про НАБУ/САП (спільна заява) Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Бізнес та громадські об’єднання закликали скасувати закон про НАБУ/САП (спільна заява)

закон, який ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Представники бізнес-спільноти, аналітичні центри, громадські організації (близько 60 об’єднань) закликали президента України Володимира Зеленського та парламент скасуватиякий ліквідовує незалежність Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться в спільній Про це йдеться в спільній заяві , яку розмістив перший заступник міністра економіки (2015−2019 рр.) та голова Державної митної служби (2019−2020 рр.) Максим Нефьодов на фейсбуці.

Хто серед підписантів

Бізнес-спільноти CEO Club Ukraine, Board, ГО «Асоціація приватних роботодавців», ГО «Асоціація випускників Києво-Могилянської бізнес-школи», громадські організації «Громадянська платформа «Нова Країна», «Українська фундація правової допомоги», ГО «Країна вільної громади» — повний список читайте тут.

Як пояснюють підписанти заяви свою позицію

Закон ліквідовує незалежність антикорупційних органів, перетворюючи їх на підрозділи нереформованої й політично залежної прокуратури, а також суттєво обмежує ефективність роботи цих органів, позбавляючи їх можливості зберігати конфіденційність розслідувань.

«По суті це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України відчиненими двері до Євросоюзу, забезпечують довіру й підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідну в час війни, та живлять українську мрію про краще майбутнє, що дає людям сили на фронті та в тилу», - наголошують заявники.

На їхню думку, закон також створює підстави для згортання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайно збільшує фінансові ризики для країни.

Підписанти заяви звертають увагу, що незалежні та ефективні антикорупційні інституції — це не технічна деталь, а системна вимога євроінтеграції України, і є одним із головних критеріїв для оцінки її прогресу на шляху до членства в ЄС, а також важливим маркером довіри з боку європейських партнерів, символом політичної та ціннісної сумісності.

Довідка Finance.ua:

22 липня Верховна Рада обмежила незалежність НАБУ та САП. За відповідний законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану, у другому читанні та в цілому проголосувало 263 народних депутатів.

Зокрема, правками до законопроєкту генпрокурора наділено повноваженнями: бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам; надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки й витребовувати матеріали будь-яких справ; передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам; передоручати розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ, іншим органам.

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