Зеленський підписав закон, що сприятиме спільному виробництву зброї — Finance.ua

Зеленський підписав закон, що сприятиме спільному виробництву зброї Сьогодні 11:55 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон, що сприятиме спільному виробництву зброї

Зеленський підписав євроінтеграційний законопроєкт № 7508, який запроваджує низку інструментів для спрощення роботи механізму державно-приватного партнерства (ДПП), і впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями.

«Повернуто з підписом від Президента України», — ідеться у повідомленні про стан проходження документа.

Мета

залучити приватні інвестиції до відбудови зруйнованих об’єктів та створення нових проєктів, що відповідають потребам оновленої економіки України.

Законопроєкт дає багато можливостей для відновлення України та розвитку економіки, і в тому числі — для оборонно-промислового комплексу.

Він вперше впроваджує можливість створювати спільні оборонні проєкти між державними й приватними оборонними компаніями. Чинне законодавство цього не передбачало.

Також закон, як очікується, відкриє двері для різних варіантів співпраці, які призведуть до посилення оборонно-промислового комплексу України, в тому числі — до залучення більшої кількості інвестицій.

Ключові зміни, передбачені законопроєктом:

запровадження механізму розстрочки оплати інфраструктурних об’єктів;

спрощення підготовки проєктів ДПП — без обов’язкового техніко-економічного обґрунтування та аналізу ефективності;

можливість реалізації невеликих проєктів вартістю до 5,3 млн євро;

створення електронної системи для проведення конкурсів;

встановлення стандартних кваліфікаційних вимог до приватних інвесторів;

розширення повноважень органів місцевого самоврядування у сфері партнерств.

Раніше Зеленський анонсував розширення програми «Контракт 18−24» для операторів дронів. «Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18−24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко представить цю програму», — заявив президент.

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