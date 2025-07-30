Зеленський анонсував розширення програми «Контракт 18−24» для операторів дронів — Finance.ua

Зеленський анонсував розширення програми «Контракт 18−24» для операторів дронів Сьогодні 10:02 — Особисті фінанси

Зеленський анонсував розширення програми «Контракт 18−24» для операторів дронів, Фото: president.gov.ua

Уряд розширить програму «Контракт 18−24» для залучення молоді до роботи з дронами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Уряд уже підготував розширення програми контрактів 18−24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко представить цю програму», — заявив президент.

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Крім того, найближчим часом мають бути представлені домовленості з міжнародними партнерами щодо фінансування українського виробництва дронів.

«Ще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна — Нідерланди. Всі завдання з виробництва дронів на цей рік виконуємо, і саме так виконуємо, як потрібно», — наголосив глава держави.

Він додав, що Свириденко доповіла щодо проєктних рішень. Зокрема, є зміни до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати воїнам і рідним полеглих воїнів".

«Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають», — зазначив Зеленський.

Також президент підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт про повагу — для воїнів, які відзначаються «Хрестом бойових заслуг».

«Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород „Хрест бойових заслуг“ буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького. Станом на сьогодні „Хрестом бойових заслуг“ відзначені 318 воїнів. Кожен заслуговує на нашу з вами вдячність. Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування», — підсумував президент.

Про «Контракт 18−24»

На початку 2025 року Міністерство оборони офіційно презентувало проєкт «Контракт 18−24» — добровільну ініціативу для українців вікової категорії 18−24 роки.

Добровольці отримують 1 мільйон гривень одноразової грошової допомоги, яка виплачуватиметься частинами:

200 000 грн — після підписання контракту;

300 000 грн — після завершення підготовки;

500 000 грн — після закінчення служби.

Також передбачене щомісячне грошове забезпечення до 120 000 грн (залежно від виконуваних бойових завдань) та додаткові виплати за бойові операції.

Крім того, передбачена компенсація оренди житла на час служби. Також передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти, безкоштовне медичне забезпечення.

Відстрочка учасникам проєкту «Контракт 18−24» гарантуватиметься законом. Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для добровольців, які відслужили за «Контрактом 18−24».

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