Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів — Finance.ua

Зеленський заявив про плани залучити сотні компаній до виробництва дронів Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України збільшити інвестиції у виробництво дронів-перехоплювачів та систем ППО.

«Ми повинні зупинити російські дрони та ракети. Це означає більше поставок ППО та більше інвестицій у дрони-перехоплювачі, системи ППО та ракети. І я закликаю всіх наших партнерів: збільшуйте свої інвестиції», — сказав він під час виступу на конференції «Ukraine Recovery Conference» у Римі.

«У той час, як росія нарощує свої атаки, у нас не може бути нестачі фінансування на виробництво дронів. Понад 30 країн та сотні компаній представлені на конференції. І ми повинні дійти такої точки, у якій українські сектори ППО та дронів підтримуватимуть та допомагатимуть 30 країн та сотні компаній не лише з України», — сказав Зеленський.

За його словами, Україна готова поділитися своїми технологіями з партнерами, адже Україна потребує інвестицій.

Економічна Правда За матеріалами:

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