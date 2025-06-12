Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% уже цьогоріч, але бракує коштів — Зеленський — Finance.ua
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Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% уже цьогоріч, але бракує коштів — Зеленський

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Українська промисловість має потужності, щоб вже цього року збільшити виробництво дронів на 40%, однак для цього бракує коштів.
Про це президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на міжнародному форумі GLOBSEC 2025, що проходить у Празі.
«Ми маємо підтримати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, що допомагають нам ставати все більш технологічно досконалими і використовувати дрони всіх видів: у повітрі, на землі та на морі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% у найближчому майбутньому, уже цього року. Наші заводи мають необхідні потужності, нам бракує лише фінансування. І це потрібно вирішити», — сказав Зеленський.
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Він закликав представників країн, які беруть участь у GLOBSEC 2025, «бути швидшими в дронах, ніж наші вороги».
Зеленський також подякував Чехії за ініціативу щодо постачання боєприпасів.
«Це чітко показало, що об’єднані зусилля можуть дійсно змінити хід сучасної війни», — сказав президент.
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Нагадаємо, в Міноборони заявили, що Україна може виробляти до 10 млн дронів на рік. Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на новий рівень.
У 2025 році країни-учасниці міжнародної коаліції дронів планують виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України. Загальний обсяг допомоги з моменту створення коаліції у лютому 2024 року сягне 4,5 мільярда євро.
За матеріалами:
Укрінформ
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