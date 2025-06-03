В Міноборони заявили, що Україна може виробляти до 10 млн дронів на рік — Finance.ua

В Міноборони заявили, що Україна може виробляти до 10 млн дронів на рік Сьогодні 07:21 — Казна та Політика

В Міноборони заявили, що Україна може виробляти до 10 млн дронів на рік

Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.

Про це заявив заступник голови Міністерства оборони України Олександр Козенко під час виступу на безпековому форумі «Діалог Шангрі-Ла» у Сінгапурі.

Козенко ознайомив учасників безпекового форуму зі спроможностями українського ОПК, у тому ж числі, в питанні виробництва дронів. Як він відзначив, вітчизняні безпілотники є значно дешевшими за інші аналоги й вже були протестовані в бою.

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«Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення як у повітрі, так і на землі та у воді. Зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 мільйонів різних дронів на рік», — зауважив він.

За словами заступника голови Міноборони, враховуючи досвід у війні, Україна сьогодні пише доктринальні зміни використання дронів, які наразі становлять 80% від всіх уражень на полі бою.

Виробництво дронів в Україні після початку повномасштабної війни стало одним із пріоритетів оборонної галузі. Українські компанії — як державні, так і приватні — активно розробляють і виготовляють дрони різних типів: від розвідувальних до ударних. Також акцент робиться на дронах-камікадзе, які вже неодноразово демонстрували ефективність на фронті.

Крім власних розробок, Україна співпрацює з міжнародними партнерами, створюючи спільні проєкти та відкриваючи нові виробничі майданчики.

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