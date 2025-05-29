У 2025 році Україна отримає ще понад 2,7 мільярда євро на дрони — Finance.ua

У 2025 році Україна отримає ще понад 2,7 мільярда євро на дрони Вчора 17:40 — Казна та Політика

У 2025 році Україна отримає ще понад 2,7 мільярда євро на дрони

У 2025 році країни-учасниці міжнародної коаліції дронів планують виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України. Загальний обсяг допомоги з моменту створення коаліції у лютому 2024 року сягне 4,5 мільярда євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії за підсумками саміту коаліції, що відбувся 28 травня в Ризі.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив, що до коаліції мають намір приєднатися Туреччина та Бельгія. Після цього кількість країн-учасниць зросте до двадцяти.

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«Міжнародна коаліція стає дедалі сильнішою. Ми зможемо доставити більше безпілотників в Україну, одночасно зміцнюючи оборонну промисловість Латвії, ЄС та НАТО», — заявив Спрудс.

За його словами, близько 180 мільйонів євро вже надійшло до спільного фонду для централізованих закупівель безпілотників, яким керує Велика Британія. Цей фонд працює паралельно з національними програмами кожної з країн.

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У 2025 році Латвія планує виділити 20 мільйонів євро на закупівлю безпілотників для України, а ще 10 мільйонів — на спільні проєкти між латвійською та українською промисловістю. Торік Латвія вже надала Україні майже 5 тисяч бойових дронів різних типів на загальну суму 20 мільйонів євро.

Міжнародну коаліцію дронів було створено 14 лютого 2024 року. У 2024 році вона забезпечила Україну допомогою на 1,8 мільярда євро. У 2025 році планується виділити ще 2,75 мільярда, що має зміцнити технологічну перевагу України на полі бою.

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