В Україні хочуть звільнити від мит оптоволокно для виробництва дронів — Finance.ua

В Україні хочуть звільнити від мит оптоволокно для виробництва дронів Сьогодні 11:36 — Казна та Політика

В Україні хочуть звільнити від мит оптоволокно для виробництва дронів

Народні депутати розробили законопроєкти щодо звільнення від оподаткування митними платежами оптоволокна, що ввозиться для виробництва безпілотників.

Про це повідомив голова парламентського фінансового комітету Данило Гетманцев.

За його словами, для цього пропонується внести зміни до Митного і Податкового кодексів.

За даними Гетманцева, ухвалення цих проєктів сприятиме:

зменшенню собівартості безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передавання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

оперативному забезпеченню Сил оборони України сучасними технічними засобами.

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«Пропоную народним депутатам долучитися до підписання цих законодавчих ініціатив (картки документа в СЕДО: 1892734 та 1892770)», — закликав Гетманцев.

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України «Про розвиток літакобудівної промисловості». Ним передбачаються нові правила надання допомоги авіабудівним підприємствам , яка може фінансуватися як з державного, так і з місцевих бюджетів відповідно до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

понад 100 млрд грн. Йдеться про FPV-дрони, коптери-бомбери, розвідувальні та ударні безпілотники. Раніше також повідомлялося, що Міністерство оборони уклало контракти з 76 українськими виробниками дронів. Всього за півтора року виділено на закупівліЙдеться про FPV-дрони, коптери-бомбери, розвідувальні та ударні безпілотники.

Економічна Правда За матеріалами:

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