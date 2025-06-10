Renault планує виробляти дрони в Україні — Finance.ua

Renault планує виробляти дрони в Україні Сьогодні 00:06 — Технології&Авто

Renault планує виробляти дрони в Україні

Французький виробник автомобілів Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомив речник компанії, переговори відбулися, але на даному етапі жодного рішення не прийнято, оскільки компанія очікує на подальші подробиці від міністерства.

Агентство France Info повідомляє, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією, щоб створити виробничі лінії за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Згідно з повідомленням, дрони можуть використовуватися Україною та французькими збройними силами.

Французьке оборонне міністерство відмовилося коментувати ситуацію з Renault.

Проте міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький виробник автомобілів об’єднає зусилля з невеликою французькою оборонною компанією для оснащення виробничих ліній в Україні з виробництва дронів. Але назву компанії не уточнив.

Економічна Правда За матеріалами:

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