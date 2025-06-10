Renault планує виробляти дрони в Україні — Finance.ua

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Renault планує виробляти дрони в Україні

Технології&Авто
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Renault планує виробляти дрони в Україні
Renault планує виробляти дрони в Україні
Французький виробник автомобілів Renault SA провів переговори з Міністерством оборони Франції щодо виробництва дронів в Україні.
Про це пише Bloomberg.
Як повідомив речник компанії, переговори відбулися, але на даному етапі жодного рішення не прийнято, оскільки компанія очікує на подальші подробиці від міністерства.
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Агентство France Info повідомляє, що Renault співпрацюватиме з невеликою компанією, щоб створити виробничі лінії за десятки або сотні кілометрів від лінії фронту. Згідно з повідомленням, дрони можуть використовуватися Україною та французькими збройними силами.
Французьке оборонне міністерство відмовилося коментувати ситуацію з Renault.
Проте міністр оборони Себастьян Лекорню заявив, що великий французький виробник автомобілів об’єднає зусилля з невеликою французькою оборонною компанією для оснащення виробничих ліній в Україні з виробництва дронів. Але назву компанії не уточнив.
За матеріалами:
Економічна Правда
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