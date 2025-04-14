Renault у виграші: мита Трампа не вдарили по компанії — FT 14.04.2025, 01:04 — Фондовий ринок

Renault у виграші: мита Трампа не вдарили по компанії — FT

Французький автовиробник Renault опинився у виграшному становищі через торгову політику США.

Про це пише Financial Times.

Оскільки компанія майже не продає авто в США, 25% мито на імпортні автомобілі, запроваджене Дональдом Трампом, її майже не зачепило.

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«За останні чотири роки на посаді генерального директора Renault я пережив багато скрутних моментів, але принаймні в цьому випадку мені не доводиться бути тим, хто хвилюється першим», — заявив Лука де Мео, очільник компанії.

Renault зосереджена на європейському ринку, де реалізує дві третини своєї продукції. За останні роки компанія провела масштабну реорганізацію, оновила модельний ряд та оптимізувала витрати. Вона також планує збільшити частку електрокарів у продажах до 20%.

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«Я хочу вивести Renault у фінал Ліги чемпіонів, бо я впевнений, що у нас є і потенціал, і ресурси для цього», — додав де Мео.

Попри виграшну позицію, компанія не застрахована від наслідків загального уповільнення ринку, викликаного політикою США. Інвестори вже відреагували: після заяв Трампа акції Renault знизилися на 9%.

Економічна Правда За матеріалами:

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