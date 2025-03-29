Renault Megane повертається на ринок з дизельним двигуном (фото) — Finance.ua

Renault Megane повертається на ринок з дизельним двигуном (фото) Сьогодні 03:02 — Технології&Авто

Renault Megane повертається на ринок з дизельним двигуном (фото), Фото: Renault

Седан Renault Megane повертають на ринок. Раніше у продажі знову з’явилася бензинова версія моделі, а тепер запропонували і дизельний варіант. Першою країною, де він з’явився, стала Польща — там седан коштує 113 900 злотих (27 000 євро).

Про це повідомляється на сайті Renault.

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Renault Megane Sedan попереднього покоління із двигунами внутрішнього згоряння припинили продавати в Європі кілька років тому, адже дебютувала нова генерація моделі, яка стала електрокаром.

Однак седан продовжили випускати в Туреччині й тепер поступово повертають у продаж в інших країнах.

Фото: Renault

Седан Renault Megane 2025 зовсім не змінився.

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Дизельний варіант моделі зберіг перевірений 1,5-літровий двигун Renault K9K на 115 к. с. і доступний виключно з 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Середня витрата пального становить 4,7 л/100 км.

Фото: Renault

Базова комплектація Renault Megane 2025 включає цифрову панель приладів, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, 7-дюймовий тачскрін, а також системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

Дорожча версія Renault Megane Sedan додає повністю діодні фари, більший 9,3-дюймовий дисплей, адаптивний круїз-контроль, системи розпізнавання дорожніх знаків та втоми водія.

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