Електромобіль Renault 4 вийшов на ринки Європи — Finance.ua

Електромобіль Renault 4 вийшов на ринки Європи Сьогодні 04:21 — Технології&Авто

Електромобіль Renault 4 вийшов на ринки Європи

Компанія Renault починає продажі на європейському ринку електричного кросовера Renault 4. Офіційний дебют новинки відбувся у жовтні минулого року на Паризькому автосалоні, а цього тижня почалися його продажі, запрацювали конфігуратори на європейських сайтах Renault й дилери почали приймати замовлення.

В основі кросовера лежить платформа AmpR Small, єдиний електромотор розташований на передній осі та обертає передні колеса. Вказані на споживчих сайтах Renault технічні дані нової «четвірки» трохи відрізняються від тих, що були оголошені під час прем’єри.

Габаритна довжина нового Renault 4 за уточненими даними становить 4144 мм, ширина — 1808 мм, висота — 1570 мм, колісна база — 2624 мм, а кліренс — 181 мм. Об’єм багажника — 420 л, зі складеними спинками другого ряду — 1405 л. Споряджена маса — від 1335 до 1387 кг залежно від оснащення.

На старті продажів Renault 4 запропонований у трьох комплектаціях — базовій Evolution, Techno та топовій Iconic. Найпростіший кросовер у комплектації Evolution коштує 29 400 євро, електромотор у нього видає 122 к.с. та 225 Нм, розгін до 100 км/год займає 9,2 с, максимальна швидкість обмежена на позначці 150 км/год. Ємність батареї — 40 кВт*год, запас ходу на одній зарядці — 305 км за циклом WLTP.

За ціну 29 400 євро ви отримуєте кросовер червоного кольору (за інші кольори треба доплачувати) на штампованих колесах з ковпаками. В оснащення входять 10-дюймовий мультимедійний екран, клімат-контроль, тепловий насос і багатий набір систем активної та пасивної безпеки. При цьому багато корисних речей прибрані в опції — наприклад, зимовий пакет (350 євро), бризковики, килимки та різні аксесуари для салону.

Renault 4 у комплектації Evolution доступний також з потужнішим електромотором (150 к.с., 245 Нм) у комплекті з батареєю на 52 кВт*год. Коштує такий кросовер від 32 400 євро, першу сотню він набирає за 8,2 с, максимальна швидкість — 150 км/год, запас ходу на одній зарядці — 404 км. Кросовер у комплектаціях Techno (від 34 400 євро) та Iconic (від 36 400 євро) пропонується лише у поєднанні зі 150-сильним мотором та батареєю на 52 кВт*год.

Autogeek За матеріалами:

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