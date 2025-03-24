В Україні стартували продажі нового найдешевшого кросовера від Renault — Finance.ua

В Україні стартували продажі нового найдешевшого кросовера від Renault Сьогодні 03:04 — Фондовий ринок

В Україні стартували продажі нового найдешевшого кросовера від Renault

20 березня 2025 року в Україні офіційно розпочалися продажі нового компактного кросовера Renault Kardian. Новинка стала найдоступнішим SUV у лінійці французького виробника, а її ціна стартує від 722 900 гривень. Автомобіль вже доступний у дилерських центрах для тест-драйву та замовлення.

Renault Kardian позиціонується як бюджетний міський кросовер B-сегмента, що поєднує компактні розміри та практичність. Автомобіль оснащується 1,0-літровим трициліндровим бензиновим двигуном, який видає 125 к. с. Він працює у парі з 5-ступеневою механічною коробкою передач або варіатором CVT.

Renault пропонує Kardian у трьох варіантах оснащення:

Evolution — від 722 900 грн (МТ),

Techno — більш оснащена версія з розширеним пакетом опцій,

Iconic — топова комплектація з автоматичною КПП від 776 900 грн.

Renault Kardian отримав сучасний дизайн із фірмовою решіткою радіатора, стильними LED-фарами та пластиковим обвісом кузова. У салоні передбачено мультимедійну систему з сенсорним екраном, цифрову панель приладів та комфортні сидіння. Незважаючи на компактні габарити, автомобіль має просторий салон та місткий багажник.

Новий Kardian став одним із трьох автомобілів, які Renault представила в Україні восени 2024 року. Разом із ним вийшли оновлений позашляховик Duster та седан Taliant. Kardian орієнтований на тих, хто шукає доступний, але практичний міський кросовер. Завдяки демократичній ціні він має всі шанси стати бестселером у своєму сегменті на українському ринку.

Ampercar За матеріалами:

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