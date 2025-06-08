Франція вироблятиме дрони на території України — Finance.ua

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Франція вироблятиме дрони на території України

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Франція вироблятиме дрони на території України
Франція вироблятиме дрони на території України
Французькі автопромислові та оборонні підприємства розпочнуть випуск безпілотних літальних апаратів на українській території.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, передає Le Monde.
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Він назвав цю ініціативу «безпрограшним партнерством».
За словами міністра, йдеться про співпрацю між однією з провідних французьких автомобілебудівних компаній (її назву він не розкривав) і профільним підприємством оборонного сектора малого або середнього масштабу.
«Спільними зусиллями вони створять виробничі потужності в Україні, де й збиратимуться дрони», — сказав голова оборонного відомства.
Типи та конкретне призначення безпілотників Лекорню не уточнив, проте наголосив: частина продукції передаватиметься українським військовим, інша — призначена для використання у самій Франції.
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За його словами, французькі війська зможуть застосовувати ці дрони під час регулярних навчань, максимально наближених до умов, у яких сьогодні воює Україна.
Міністр окремо наголосив, що на українських заводах працюватимуть саме українські фахівці. На його думку, країна продемонструвала високий рівень компетентності у розробці дронів та у формуванні практичних підходів до їх застосування:
«Українці перевершують нас у здатності не лише проєктувати безпілотники, а й розробляти під них сучасні бойові доктрини», — зазначив він.
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Заява Лекорню пролунала невдовзі після його переговорів із главою Міноборони України Рустемом Умєровим.
У ході їхньої зустрічі 5 червня обговорювалося розширення промислового співробітництва, у тому числі участь французьких компаній у виробництві дронів для потреб ЗСУ.
«Ми готові надати цю можливість найкращим виробникам. Україна має бойовий досвід, Франція — потужну індустріальну базу. Це взаємовигідне та стратегічне партнерство», — наголосив Умєров, подякувавши Лекорню за підтримку.
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