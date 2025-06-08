Франція вироблятиме дрони на території України — Finance.ua

Франція вироблятиме дрони на території України Сьогодні 07:26

Франція вироблятиме дрони на території України

Французькі автопромислові та оборонні підприємства розпочнуть випуск безпілотних літальних апаратів на українській території.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню, передає Le Monde.

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Він назвав цю ініціативу «безпрограшним партнерством».

За словами міністра, йдеться про співпрацю між однією з провідних французьких автомобілебудівних компаній (її назву він не розкривав) і профільним підприємством оборонного сектора малого або середнього масштабу.

«Спільними зусиллями вони створять виробничі потужності в Україні, де й збиратимуться дрони», — сказав голова оборонного відомства.

Типи та конкретне призначення безпілотників Лекорню не уточнив, проте наголосив: частина продукції передаватиметься українським військовим, інша — призначена для використання у самій Франції.

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За його словами, французькі війська зможуть застосовувати ці дрони під час регулярних навчань, максимально наближених до умов, у яких сьогодні воює Україна.

Міністр окремо наголосив, що на українських заводах працюватимуть саме українські фахівці. На його думку, країна продемонструвала високий рівень компетентності у розробці дронів та у формуванні практичних підходів до їх застосування:

«Українці перевершують нас у здатності не лише проєктувати безпілотники, а й розробляти під них сучасні бойові доктрини», — зазначив він.

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Заява Лекорню пролунала невдовзі після його переговорів із главою Міноборони України Рустемом Умєровим.

У ході їхньої зустрічі 5 червня обговорювалося розширення промислового співробітництва, у тому числі участь французьких компаній у виробництві дронів для потреб ЗСУ.

«Ми готові надати цю можливість найкращим виробникам. Україна має бойовий досвід, Франція — потужну індустріальну базу. Це взаємовигідне та стратегічне партнерство», — наголосив Умєров, подякувавши Лекорню за підтримку.

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