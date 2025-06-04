Оптоволокно для дронів звільнили від митних платежів і ПДВ — Finance.ua

Оптоволокно для дронів звільнили від митних платежів і ПДВ Сьогодні 14:39

Оптоволокно для дронів звільнили від митних платежів і ПДВ

Нардепи Верховної Ради 4 червня прийняли два законопроєкти, які встановлюють податкові та митні пільги для виробників дронів, що управляються через оптоволоконний кабель.

Про це повідомив перший заступник керівника парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк («Голос»).

За законопроєкти № 13305 та № 13306 за основу та в цілому віддали свої голоси більше 300 народних обранців.

Що це змінює?

Ухвалені документи звільняють імпортне оптоволокно для виробництва дронів від митних платежаів та ПДВ.

За словами Железняка, це позитивно впливне на кілька речей. Зокрема:

зменшиться собівартість безпілотних систем, які використовують оптичний кабель для управління та передавання відеосигналу або інших виробів оборонного призначення із використанням оптичного кабелю;

Сили оборони України оперативніше будеть отримувати сучасні технічні засоби.

Дрони на оптоволокні стійкі до засобів радіоелектронної розвідки й мають критичне значення для Сил оборони України. Водночас оптичні компоненти здебільшого імпортуються в Україну.

Зазначимо, днями прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив , що до кінця року Україна виготовить 1,5 мільйона дронів. При цьому держава не лише випускає безпілотники, але й готує кадри для управління ними.

у 2025 році країни-учасниці міжнародної коаліції дронів планують виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України. Загальний обсяг допомоги з моменту створення коаліції у лютому 2024 року сягне 4,5 мільярда євро. Також нагадаємо, щона підтримку України. Загальний обсяг допомоги з моменту створення коаліції у лютому 2024 року сягне 4,5 мільярда євро.

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