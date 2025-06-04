Британія планує надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року — Finance.ua

Британія планує надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року
Велика Британія пообіцяла поставити Україні 100 тисяч безпілотників до кінця квітня 2026 року. Це у десять разів більше, ніж планувалося раніше. У Лондоні наголосили, що дрони вже докорінно змінили хід сучасних воєн, зокрема — у війні проти росії.
Про це йдеться в заяві британського уряду, який днями схвалив оновлений Стратегічний оборонний огляд, передає Reuters.
У документі наголошується, що Британія має будувати технологічно оснащену та більш ударну армію — зокрема, щоб протистояти потенційній агресії з боку росії.
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Поставка дронів вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 473 мільйони доларів) — частина ширшого пакета військової допомоги Україні, загальний обсяг якого становить 4,5 мільярда фунтів.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі напередодні зустрічі Контактної групи з оборони України, яка проходить у Брюсселі. Участь у ній беруть 50 країн, співорганізаторами є Велика Британія та Німеччина.
«Британія посилює підтримку України, передаючи сотні тисяч додаткових дронів цього року та завершуючи важливу фазу постачання артилерійських снарядів», — заявив Гілі.
Крім безпілотників, Британія вже від початку року поставила Україні 140 тисяч артилерійських снарядів. Також цьогоріч планується витратити ще 247 мільйонів фунтів на підготовку українських військових.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.
У 2025 році країни-учасниці міжнародної коаліції дронів планують виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України. Загальний обсяг допомоги з моменту створення коаліції у лютому 2024 року сягне 4,5 мільярда євро.
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