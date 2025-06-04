Британія планує надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Британія планує надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року

26
Британія планує надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року
Британія планує надати Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року
Велика Британія пообіцяла поставити Україні 100 тисяч безпілотників до кінця квітня 2026 року. Це у десять разів більше, ніж планувалося раніше. У Лондоні наголосили, що дрони вже докорінно змінили хід сучасних воєн, зокрема — у війні проти росії.
Про це йдеться в заяві британського уряду, який днями схвалив оновлений Стратегічний оборонний огляд, передає Reuters.
У документі наголошується, що Британія має будувати технологічно оснащену та більш ударну армію — зокрема, щоб протистояти потенційній агресії з боку росії.
Читайте також
Поставка дронів вартістю 350 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 473 мільйони доларів) — частина ширшого пакета військової допомоги Україні, загальний обсяг якого становить 4,5 мільярда фунтів.
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі напередодні зустрічі Контактної групи з оборони України, яка проходить у Брюсселі. Участь у ній беруть 50 країн, співорганізаторами є Велика Британія та Німеччина.
Читайте також
«Британія посилює підтримку України, передаючи сотні тисяч додаткових дронів цього року та завершуючи важливу фазу постачання артилерійських снарядів», — заявив Гілі.
Крім безпілотників, Британія вже від початку року поставила Україні 140 тисяч артилерійських снарядів. Також цьогоріч планується витратити ще 247 мільйонів фунтів на підготовку українських військових.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Україна вивела галузь безпілотних літальних апаратів (БпЛА) на новий рівень. Щорічно вітчизняний оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатний виготовляти близько десяти мільйонів одиниць дронів.
У 2025 році країни-учасниці міжнародної коаліції дронів планують виділити 2,75 мільярда євро на підтримку України. Загальний обсяг допомоги з моменту створення коаліції у лютому 2024 року сягне 4,5 мільярда євро.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems