Британія спрямує надприбутки від заморожених російських активів на озброєння для України — Finance.ua

Британія спрямує надприбутки від заморожених російських активів на озброєння для України Вчора 13:30 — Казна та Політика

Британія спрямує надприбутки від заморожених російських активів на озброєння для України, mod.gov.ua

Протягом 2025−2026 років Україна отримає за рахунок надприбутків з російських активів $3 млрд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

«Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони — як відповідь на агресію та визнання права України на захист», — підкреслив перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Згідно з домовленістю, протягом 2025−2026 років Україна отримає 3 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва;

ремонт та обслуговування військової техніки;

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній;

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Читайте також 150 мільярдів євро на зброю: ЄС запускає програму зміцнення оборони

«Українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК», — зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян.

Українська сторона висловила вдячність уряду Великої Британії за надання цього фінансового пакету й за підтримку виробництва озброєння в Україні.

Ініціатива ERA (Extraordinary Revenue Acceleration) є спільною програмою країн G7, спрямованою на підтримку України. Її суть полягає у використанні прибутків від заморожених російських активів для погашення кредитів, які країни G7 надають Україні. Загальна сума програми — 50 мільярдів доларів, з яких частина буде використана на забезпечення оборонних потреб.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.