Уряд запустив контракт для операторів дронів у межах програми «18−24»: Шмигаль розповів деталі — Finance.ua

Уряд запустив контракт для операторів дронів у межах програми «18−24»: Шмигаль розповів деталі Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Уряд запустив контракт для операторів дронів у межах програми «18−24»: Шмигаль розповів деталі

Кабінет міністрів розширює програму «Контракт 18−24», запустивши окремий напрямок для операторів дронів, які проходитимуть службу у Збройних силах України, Національній гвардії та Держприкордонслужбі.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

«На доручення президента України Володимира Зеленського розширюємо „Контракт 18−24“. Уряд ухвалив рішення про запуск окремого напрямку програми — контракту для операторів дронів, які служитимуть у ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужбі. Цей напрям має особливі умови. Головна — це чіткий термін служби: два роки», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський завив , що уряд розширить програму «Контракт 18−24» для залучення молоді до роботи з дронами. Крім того, найближчим часом мають бути представлені домовленості з міжнародними партнерами щодо фінансування українського виробництва дронів.

Майбутні оператори дронів проходитимуть до 45 днів базової підготовки, до 60 днів фахової підготовки (з урахуванням наявних сертифікатів) і 14 днів адаптаційного курсу.

Добровольці за таким контрактом матимуть такі ж умови, як й інші особи, які долучилися до проєкту «18−24»:

контракт на 1 000 000 грн (200 000 грн одразу при підписанні контракту, та 800 000 грн виплат двома частинами на час дії контракту);

додатково до 120 000 грн/місяць та доплати за бойові завдання;

до 2 000 000 грн на рік;

після підписання контракту — обов’язкова посилена підготовка протягом 3 місяців;

після завершення контракту — звільнення від призову на 1 рік;

вибір частини та спеціальності;

компенсація житла протягом служби;

медичне забезпечення, безкоштовні стоматологія та зубопротезування;

іпотека 0,0% річних після закінчення контракту («єОселя»);

безкоштовний проїзд у транспорті та комунальні пільги;

навчання у закладах освіти у межах квот за кошти держави, після закінчення контракту;

право на виїзд за кордон після завершення дії контракту;

можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК.

Відстрочка

Крім того, уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про відстрочку для тих, хто відслужив за програмою «Контракт 18−24».

Згідно з чинними нормами, після звільнення з військової служби добровольці віком від 18 до 24 років повинні бути взяті на військовий облік і можуть бути одразу призвані знову. Зміни до закону мають усунути цю невизначеність.

Таким чином, усі, хто добровільно приєднався до війська за контрактом, матимуть право на відстрочку на 12 місяців після досягнення 25-річного віку.

Протягом дії відстрочки звільнені в запас особи зможуть долучитися до війська лише за власним бажанням. Також відповідні зміни дадуть змогу добровольцям відпочити та скористатися правом виїзду за кордон, що передбачено умовами проєкту «Контракт 18−24».

Як подати заявку

на сайті 18−24.army.gov.ua;

у застосунку Резерв+.

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