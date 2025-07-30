МАГАТЭ проверила Запорожскую АЭС — Finance.ua
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МАГАТЭ проверила Запорожскую АЭС

Энергетика
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Уровень радиации на Запорожской атомной электростанции остается стабильным. Находящиеся на объекте представители агентства не зафиксировали повышения радиационного фона.
Об этом сообщает МАГАТЭ.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что уровень радиации на Запорожской атомной электростанции остается стабильным.
«Команда МАГАТЭ на Запорожской АЭС в Украине подтверждает, что уровень радиации на объекте не повысился», — подчеркнули в агентстве.
Отметим, что вчера, 29 июля, к вечеру в сети начала распространяться информация о том, что в Запорожье повысился уровень радиационного излучения.
Это якобы началось после того, как дул ветер со стороны временно оккупированной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции.
Однако Министерство внутренних дел и Минэнерго данную информацию опровергли. По их данным, уровень радиации в Запорожской области соответствовал норме.
Напомним, что военные Российской Федерации захватили Запорожскую атомную электростанцию в начале полномасштабной войны.
С тех пор оккупанты регулярно игнорируют правила безопасной эксплуатации ядерного объекта, что несет постоянную угрозу техногенной катастрофы. Более того, на территории ЗАЭС до сих пор размещены вражеская техника и личный состав.
На днях РБК-Украина сообщало, что во временно оккупированной части Запорожской области был зафиксирован столб дыма возле АЭС. Тогда же в регионе исчезло электроснабжение.
По материалам:
РБК-Україна
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