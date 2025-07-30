Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП — Finance.ua
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Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП

Казна и Политика
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Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП
Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП
Народные депутаты уже подали 6 альтернативных законопроектов о НАБУ и САП.
Об этом пишет hromadske.
Так, Ирина Геращенко и группа депутатов от «Европейской Солидарности» представили законопроект № 13533−5. Поддержавший этот документ народный депутат Алексей Гончаренко выступил инициатором еще двух альтернатив: № 13533−1 и № 13533−2.
Группа депутатов во главе с Инной Совсун зарегистрировали альтернативный варианту Зеленского законопроект № 13533−6. Перед этим депутаты от «Голоса» поддержали законопроект № 13531 о возвращении независимости НАБУ и САП. Но, похоже, его не собираются рассматривать в профильном комитете.
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Еще два альтернативных законопроекта представили Юлия Тимошенко (№ 13533−3) и Дмитрий Разумков (№ 13533−4).
Уже известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании 31 июля будет предлагать принять законопроект Зеленского сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.
Напомним, президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал закон, ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На фоне этого решения тысячи человек вышли на акцию протеста в Киеве и других городах Украины.
После этого президент пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который будет иметь «все нормы для независимости антикоррупционных институций», но в то же время «обеспечит силу в системе правопорядка». О чем идет речь в новом документе, рассказываем здесь.
По материалам:
hromadske
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