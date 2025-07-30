Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП — Finance.ua

Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП Сегодня 17:19 — Казна и Политика

Депутаты подали уже шесть альтернатив президентскому законопроекту о НАБУ и САП

Народные депутаты уже подали 6 альтернативных законопроектов о НАБУ и САП.

Об этом пишет hromadske.

Группа депутатов во главе с Инной Совсун зарегистрировали альтернативный варианту Зеленского законопроект № 13533−6 . Перед этим депутаты от «Голоса» поддержали законопроект № 13531 о возвращении независимости НАБУ и САП. Но, похоже, его не собираются рассматривать в профильном комитете.

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Уже известно, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании 31 июля будет предлагать принять законопроект Зеленского сразу за основу и в целом, а также поддержать его безотлагательное подписание.

Напомним, президент Владимир Зеленский вечером 22 июля подписал закон, ограничивающий независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. На фоне этого решения тысячи человек вышли на акцию протеста в Киеве и других городах Украины.

После этого президент пообещал подать в Верховную Раду законопроект, который будет иметь «все нормы для независимости антикоррупционных институций», но в то же время «обеспечит силу в системе правопорядка». О чем идет речь в новом документе, рассказываем здесь

hromadske По материалам:

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