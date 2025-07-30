Компенсация ПриватБанку может превысить $2 млрд, — Пышный Сегодня 16:49

Компенсация ПриватБанку может превысить $2 млрд, — Пышный

Сумма компенсации экс-владельцами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым национализированному ПриватБанку может превысить $2 млрд.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный.

«Во-первых, суд подтвердил, что экс-владельцы использовали мошеннические схемы для вывода средств. Во-вторых, компенсация банку, вероятнее всего, будет превышать $2 млрд», — написал глава НБУ.

Он напомнил, что из-за действий Коломойского и Боголюбова ПриватБанк чуть не обанкротился, поэтому в 2016 году государство национализировало его и докапитализировало на 155 млрд грн, а суд длился почти восемь лет.

«Это колоссальная работа юридической команды банка, в которую Национальный банк был активно вовлечен, и полный фокус на результат, независимо от того, сколько времени придется отстаивать справедливое решение», — добавил Пышный.

По словам главы НБУ, это решение является выдающимся, поскольку открывает путь к возвращению государственных инвестиций в ПриватБанк, подтверждает возможность справедливого разрешения даже сложных международных споров и доказывает, что нарушающие правила банки могут стать инструментом мошенничества. Оно также укрепляет доверие к банковской системе и является сигналом инвесторам о профессионализме и надежности украинского финансового сектора.

Напомним, ПриватБанк в среду, 30 июля, одержал победу в многомиллиардном длительном судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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