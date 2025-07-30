Сколько будет стоить доллар в конце 2025 года — обновленный прогноз Dragon Capital Сегодня 17:02 — Валюта

Сколько будет стоить доллар в конце 2025 года — обновленный прогноз Dragon Capital

Аналитики инвесткомпании Dragon Capital обновили валютный прогноз, снизив ожидаемый курс гривны на конец 2025 года до 43.5 грн/долл. вместо предыдущих 44 грн/долл.

Об этом свидетельствует информация в обновленном макропрогнозе компании на 2025 год.

43.5 грн/долл. США на конец 2025 года и 46.0 грн/долл. США на конец 2026 года в сценарии «длительной войны». Учитывая усиление инфляционного давления и улучшение состояния платежного баланса в сценарии «устойчивого перемирия», мы ожидаем, что НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару США на уровне около 44 грн/долл. США, — сказано в прогнозе. «Мы прогнозируем курс гривны на уровнев сценарии «длительной войны». Учитывая усиление инфляционного давления и улучшение состояния платежного баланса в сценарии «устойчивого перемирия», мы ожидаем, что НБУ будет держать гривну стабильной по отношению к доллару США на уровне около 44 грн/долл. США, — сказано в прогнозе.

Таблица: dragon-capital.com

Аналитики компании ожидают, что в сценарии «длительной войны» продолжавшееся с начала войны расширение дефицита внешней торговли товарами в 2026 году затормозится, но дефицит останется высоким на уровне $44 млрд из-за значительных потребностей экономики в импорте. В сценарии «устойчивого перемирия» дефицит сократится до $36 млрд дол.

Неожиданной положительной тенденцией в начале 2025 года стало существенное сокращение оттока капитала из частного сектора (до нуля за пять месяцев 2025 года с $5 млрд за пять месяцев 2024 года).

«Мы ожидаем, что оттоки капитала из частного сектора останутся умеренными на горизонте прогнозирования, что вместе с существенными объемами внешней финансовой помощи позволит поддержать золотовалютные резервы НБУ на высоком уровне. Мы прогнозируем временный рост резервов НБУ до $52 млрд на конец 2025 года благодаря поступлению избыточных объемов внешнего финансирования и их снижению в 2026 году в результате использования буфера ликвидности, накопленного в этом году. Так, по нашему прогнозу, резервы НБУ в 2026 году снизятся до $42 млрд в сценарии „длительной войны“ и до $45 млрд — в сценарии „устойчивого перемирия“, однако останутся существенно выше, чем $31 млрд перед войной», — отмечают в Dragon Capital.

Высокий уровень резервов позволит Нацбанку продолжать использовать валютно-курсовую политику для достижения инфляционной цели, сохраняя макрофинансовую и внешнюю стабильность.

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«Мы продолжаем ожидать незначительного ослабления курса гривны по отношению к доллару США во втором полугодии текущего года на фоне снижения инфляции и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту», — добавили аналитики.

Напомним, как сообщает The Economist, на 8-е место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака поднялась украинская гривна. Биг-Мак стоит в Украине 132 гривны, тогда как в США — 6,01 доллара. То есть курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81 грн/доллар.

Украинцы ожидают роста курса доллара в ближайшие 3 месяца.

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