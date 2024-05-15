Ford теряет 100 000 долларов на каждом проданном электромобиле — Finance.ua

Ford теряет 100 000 долларов на каждом проданном электромобиле Сегодня 05:42 — Фондовый рынок

В своих отчетах о прибылях за первый квартал компания указала чистую прибыль в размере 1,3 миллиарда долларов. Это не совсем большое изменение, но выплата была бы гораздо выше, если бы электромобили Ford не были столь убыточными. На самом деле подраздел Model e (куда входят все электромобили Ford) потерял столько же, сколько выиграла вся компания. По данным Bloomberg, сейчас Ford теряет 100 тысяч долларов на каждом проданном электромобиле.

По иронии судьбы, продажи Ford EV выросли на целых 86 процентов за первые три месяца года. Но это еще небольшая часть портфолио Ford. Для сравнения почти каждый Ford с двигателем внутреннего сгорания отдельно превосходит всю линейку Model e. Лишь Mustang, Ranger, E-Series и Transit Connect опустились ниже порога. Mustang Mach-E — самый продаваемый электромобиль Ford — зафиксировал 9589 продаж за этот период. Сравните это с F-Series, которая собрала 152 943 продаж.

Поэтому неудивительно, что Ford Pro — коммерческое подразделение компании — с лихвой компенсировал потери от Model e. Благодаря высоким продажам грузовиков Super Duty компания зафиксировала прибыль в 3 миллиарда долларов за первый квартал года. Ford Blue, группа розничных продаж двигателей внутреннего сгорания и гибридных моделей, также зарегистрировала прибыль в размере 900 миллионов долларов.

Ford уже замедлил производство электрических моделей в ответ на охлаждение спроса на электромобили. Bloomberg сообщает, что компания сокращает заказы с поставщиками аккумуляторов и ищет другие способы компенсировать финансовые потери своей группы Model e.

Изменения в ландшафте электромобилей являются проблемой не только для Ford. Недавно компания Stellantis заявила, что открыта для создания версий двигателей внутреннего сгорания, если спрос будет. Mercedes-Benz выразил сомнения по поводу своих электрических амбиций.

Телеканал новин 24 По материалам:

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