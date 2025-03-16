Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в проблемную немецкую дочернюю компанию — Finance.ua

Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в проблемную немецкую дочернюю компанию
Американский автогигант Ford инвестирует до 4,4 млрд евро в свой проблемный немецкий бизнес.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
Немецкое подразделение Ford-Werke продолжит реализацию инициатив по стратегической трансформации, сосредоточившись на сокращении издержек и повышении конкурентоспособности, заявили в Ford.
«Докапитализация наших немецких операций поддерживает трансформацию нашего бизнеса в Европе и усиливает нашу способность конкурировать с обновленным портфелем продуктов», — сказал вице-президент Ford Motor Company Джон Лоулер.
По его словам, компания нацелена на упрощение управления, сокращение издержек и повышение эффективности.
Капитальные вливания должны помочь Ford-Werke решить проблему чрезмерных заимствований и финансирования многолетнего бизнес-плана.
Лоулер призвал европейских политиков разработать четкий план действий по продвижению электромобилей и приведению целей по выбросам в соответствие с потребительским спросом.
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