Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в проблемную немецкую дочернюю компанию — Finance.ua
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Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в проблемную немецкую дочернюю компанию

Фондовый рынок
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Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в проблемную немецкую дочернюю компанию
Ford инвестирует 4,4 миллиарда евро в проблемную немецкую дочернюю компанию
Американский автогигант Ford инвестирует до 4,4 млрд евро в свой проблемный немецкий бизнес.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
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Немецкое подразделение Ford-Werke продолжит реализацию инициатив по стратегической трансформации, сосредоточившись на сокращении издержек и повышении конкурентоспособности, заявили в Ford.
«Докапитализация наших немецких операций поддерживает трансформацию нашего бизнеса в Европе и усиливает нашу способность конкурировать с обновленным портфелем продуктов», — сказал вице-президент Ford Motor Company Джон Лоулер.
По его словам, компания нацелена на упрощение управления, сокращение издержек и повышение эффективности.
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Капитальные вливания должны помочь Ford-Werke решить проблему чрезмерных заимствований и финансирования многолетнего бизнес-плана.
Лоулер призвал европейских политиков разработать четкий план действий по продвижению электромобилей и приведению целей по выбросам в соответствие с потребительским спросом.
По материалам:
Forbes.ua
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