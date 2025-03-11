Ford снимает с производства популярную недорогую модель: причина — Finance.ua

Ford снимает с производства популярную недорогую модель: причина Сегодня 03:44 — Технологии&Авто

Ford снимает с производства популярную недорогую модель: причина

Ford Focus перестанут выпускать в 2025 году. Последние авто сойдут с конвейера в немецком городе Саарлуис в ноябре.

Об этом заявил в комментарии сайту Motor1 менеджер по коммуникациям европейского филиала Ford Финн Томас.

По его словам, пока заказы на новый Ford Focus принимаются, но вскоре это прекратится и завод будет производить только уже заказанные автомобили.

Остановку производства Ford Focus анонсировали давно. Причина отказа от него известна — в Ford решили не выпускать недорогие модели с небольшой маржой. Ранее уже прекратили производить более дешевый Ford Fiesta.

Новая стратегия Ford делает ставку на кроссоверы и пикапы, поскольку их рентабельность выше. Единственным легковым авто в европейской и североамериканской линейке бренда пока останется спортивный Ford Mustang.

Первый Ford Focus дебютировал в 1998 году

Ford Focus — одна из самых массовых моделей американского бренда. Она дебютировала в 1998 году и сменила Ford Escort, и с тех пор произвели более 16 миллионов автомобилей четырех поколений.

Впрочем, в последние годы спрос на Ford Focus снизился, ведь компактные хэтчбеки С-класса проигрывают в популярности кроссоверам. С 2019 года модель не продается в Северной Америке и Австралии.

Фокус По материалам:

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