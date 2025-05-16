Японские автопроизводители столкнулись с потерей $19 млрд из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Японские автопроизводители столкнулись с потерей $19 млрд из-за пошлин Трампа Сегодня 03:23 — Мир

Крупнейшие автопроизводители Японии столкнулись с убытком в размере более $19 млрд из-за пошлин президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Toyota Motor Corp., крупнейший в мире автопроизводитель, вероятно, пострадает больше всего. На прошлой неделе компания заявила, что ожидает влияние на операционный доход в размере JPY180 млрд ($1,2 млрд) только в апреле и мае. По данным Bloomberg Intelligence, эта цифра может составить до $10,7 млрд за весь финансовый год. Аналитик Pelham Smithers Джули Бут прогнозирует от $5,4 млрд. до 6,8 млрд.

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Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. оценивают влияние в $3 млрд. Subaru Corp., которая импортирует примерно половину продаваемых в США автомобилей, также отказалась от годового прогноза, поскольку предусмотрела убыток в $2,5 млрд. Mazda Motor Corp. отказалась от годового прогноза

Большинство импортируемых в США транспортных средств были обложены 25-процентной пошлиной 3 апреля, а большинство автозапчастей подпадают под этот сбор с 3 мая. Есть некоторые указы, которые не позволяют тарифам удваиваться, но ожидается, что эта политика прибавит тысячи долларов к стоимости автомобилей в США.

Японские автопроизводители теперь надеются, что торговые переговоры дадут передышку, поскольку переговоры с США, вероятно, ускорятся в конце этого месяца. Премьер-министр Сигеру Исиба пообещал не принимать никаких соглашений, не затрагивающих автомобильные тарифы, учитывая важность сектора для экономики, сообщает Bloomberg.

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