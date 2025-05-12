Несмотря на пошлины, цены на автомобили в США почти не растут — CNN Сегодня 20:31 — Мир

Пошлины стоят автопроизводителям миллиардов, но они почти не повышают цены на автомобили. Хоть это и хорошо для покупателей, но не обязательно хорошо для американской экономики.

Об этом говорится в статье CNN

Расходы для автокомпаний резко возросли после того, как администрация Трампа ввела 25% пошлины на импортируемые автомобили — почти на половину американского авторынка — а также дополнительные 25% на импортируемые запчасти, на которых держится производство каждого автомобиля в США.

Автопроизводители подняли бы цены на двузначные проценты, если бы могли — но, похоже, спрос недостаточный. А учитывая важность автомобильных продаж для экономики США — по оценкам, отрасль обеспечивает более 4% от общего ВВП — слабый спрос на автомобили может быть очередным сигналом приближения рецессии.

«Мы однозначно прогнозируем экономическое замедление из-за пошлин», — заявила Эрин Маклафлин, старший экономист Conference Board, исследовательской организации, известной своим отслеживанием доверия потребителей.

И это эффективный, хоть и болезненный, ограничитель для цен на автомобили.

«Мы получаем сигналы, что ни один из автопроизводителей не планирует полностью переводить расходы пошлин на потребителей, — сказал Джонатан Смоук, главный экономист компании Cox Automotive. — Они понимают, что в нынешних условиях, если цены будут расти, люди не будут покупать».

Автомобильная промышленность продала 16 миллионов новых транспортных средств покупателям в США в прошлом году, почти половина из которых были импортированы. Однако, согласно данным Conference Board, в течение следующих шести месяцев будет наблюдаться резкое снижение планов по покупке как новых, так и подержанных автомобилей.

Читайте также Новые пошлины Трампа на автозапчасти повысят цены на автомобили — NYT

Только 10,5% американских потребителей намерены приобрести автомобиль, а 2,4% - новый автомобиль, по данным организации. Это меньше, чем в декабре, когда 13,1% планировали покупку автомобиля, из них 2,9% - нового.

«Люди переживают из-за инфляции и пошлин, но также начинают переживать из-за ситуации с трудоустройством», — объяснила спад спроса на автомобили представительница Conference Board Эрин Маклафлин.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.