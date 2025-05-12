Несмотря на пошлины, цены на автомобили в США почти не растут — CNN — Finance.ua
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Несмотря на пошлины, цены на автомобили в США почти не растут — CNN

Мир
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Пошлины стоят автопроизводителям миллиардов, но они почти не повышают цены на автомобили. Хоть это и хорошо для покупателей, но не обязательно хорошо для американской экономики.
Об этом говорится в статье CNN.
Расходы для автокомпаний резко возросли после того, как администрация Трампа ввела 25% пошлины на импортируемые автомобили — почти на половину американского авторынка — а также дополнительные 25% на импортируемые запчасти, на которых держится производство каждого автомобиля в США.
Автопроизводители подняли бы цены на двузначные проценты, если бы могли — но, похоже, спрос недостаточный. А учитывая важность автомобильных продаж для экономики США — по оценкам, отрасль обеспечивает более 4% от общего ВВП — слабый спрос на автомобили может быть очередным сигналом приближения рецессии.
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«Мы однозначно прогнозируем экономическое замедление из-за пошлин», — заявила Эрин Маклафлин, старший экономист Conference Board, исследовательской организации, известной своим отслеживанием доверия потребителей.
И это эффективный, хоть и болезненный, ограничитель для цен на автомобили.
«Мы получаем сигналы, что ни один из автопроизводителей не планирует полностью переводить расходы пошлин на потребителей, — сказал Джонатан Смоук, главный экономист компании Cox Automotive. — Они понимают, что в нынешних условиях, если цены будут расти, люди не будут покупать».
Автомобильная промышленность продала 16 миллионов новых транспортных средств покупателям в США в прошлом году, почти половина из которых были импортированы. Однако, согласно данным Conference Board, в течение следующих шести месяцев будет наблюдаться резкое снижение планов по покупке как новых, так и подержанных автомобилей.
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Только 10,5% американских потребителей намерены приобрести автомобиль, а 2,4% - новый автомобиль, по данным организации. Это меньше, чем в декабре, когда 13,1% планировали покупку автомобиля, из них 2,9% - нового.
«Люди переживают из-за инфляции и пошлин, но также начинают переживать из-за ситуации с трудоустройством», — объяснила спад спроса на автомобили представительница Conference Board Эрин Маклафлин.
Людмила Пушенко
Людмила Пушенко
Переводчик-редактор
По материалам:
Finance.ua
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