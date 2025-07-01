Польша планирует увеличить производство снарядов в пять раз — FT 01.07.2025, 01:43 — Мир

Польша увеличит производство боеприпасов для гаубиц в пять раз, поскольку стремится снизить свою зависимость от импорта оружия и защититься от российской угрозы на востоке.

Об этом заявил министр государственных активов Польши Якуб Яворовский в интервью Financial Times

По его словам, государственная оборонная группа PGZ «в ближайшие дни» получит 2,4 млрд злотых (663 млн долл.) от государства для увеличения производства крупнокалиберных боеприпасов.

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Инвестиции направлены на увеличение годового объема производства концерном артиллерийских снарядов калибра 155-мм, используемых для гаубиц стандарта НАТО и снарядов для танков калибра 120-мм.

Война россии против Украины показала, что «155-миллиметровые боеприпасы играют ключевую роль на современном поле боя и нужны в большом количестве», — сказал Яворовский.

«Наша краткосрочная цель — существенно увеличить производство такого типа оружия и стать независимыми от иностранных поставщиков, создать устойчивую основу для национальной автономии. Это один из наших приоритетов», — сказал Яворовский.

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Как отмечается, в настоящее время PGZ производит около 30 тыс. крупнокалиберных боеприпасов в год, и ожидается, что финансирование увеличит эту цифру более чем в пять раз — до 150−180 тыс. в течение трех лет, при этом производство останется в Польше, чтобы избежать зависимости от импортных компонентов.

По словам Яворовского, Grupa Azoty, крупнейший химический концерн Польши, также обратился к государству с просьбой выделить средства для расширения деятельности в секторе боеприпасов путем производства таких ключевых компонентов, как пороховые заряды и нитроцеллюлоза для взрывчатых веществ.

Другая отечественная оборонная компания Niewiadów также обращается к правительству за финансированием для производства 155-миллиметровых снарядов.

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Польша больше всего среди стран НАТО тратит на оборону: в 2025 году на эти военные нужды должны направить 4,7% от ВВП. Однако большинство средств пока поступало иностранным поставщикам, в основном в США и Южную Корею. Однако теперь польское правительство пытается сконцентрировать усилия по поддержке национального производителя. Издание объясняет, что это стремление идет в русле политики Европы по сокращению зависимости Европы в оборонной сфере от США и других зарубежных поставщиков.

Укрінформ По материалам:

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