Украина планирует запустить программу, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами — Finance.ua

Украина планирует запустить программу, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами Сегодня 19:28 — Казна и Политика

Украина планирует запустить программу, которая будет регулировать производство оружия совместно с партнерами

Министерство обороны Украины планирует запустить новую программу под названием Defence City, которая будет регулировать совместное производство вооружений вместе с международными партнерами.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, передает Суспільне.

По его словам, законодательные основы для запуска программы уже заложены, соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте, и Минобороны надеется, что он заработает уже до сентября.

По словам министра, на разных стадиях реализации находятся более 30 проектов.

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«Сейчас есть 21 инициатива локализации производств в Украине с крупнейшими производителями вооружения мира, и до десяти проектов за рубежом. Все на разных стадиях — где-то уже есть конкретные договоренности, где-то еще на стадии переговоров», — сказал он.

Речь идет, в частности, о сотрудничестве с Данией, Великобританией, Норвегией и другими государствами. К примеру, в Дании уже планируется открытие украинского завода в ближайшие месяцы.

Программа Defence City призвана создать законодательные инструменты по стимулированию инвестиций в оборонную отрасль. Кроме того, производства планируется размещать в регионах, где можно будет гарантировать их физическую безопасность, в том числе за счет систем противовоздушной обороны.

Минобороны уже сотрудничает с немецкими компаниями — в производстве бронетехники, артиллерии и боеприпасов. С американскими партнерами развиваются проекты в области дронов, артиллерии и боеприпасов.

Как отметил Умеров, совместные оборонные предприятия — это ключевой инструмент для:

получение заказов от западных правительств;

работы на рынках ЕС и НАТО;

доступа к новейшим технологиям;

повышение качества украинского вооружения

Одно из направлений инициативы — трудоустройство украинцев в новых оборонных производствах за рубежом. В частности, Великобритания уже рассматривает такие возможности для украинцев.

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Напомним, в Верховную Раду был внесен пакет законопроектов, предусматривающий создание специального налогового режима для оборонно-промышленного комплекса.

В рамках инициативы предусмотрено создание перечня предприятий ОПК, которые станут резидентами Defence City. Вести этот список будет Минобороны. Вся информация об участниках, включая отчетность, будет иметь ограниченный доступ.

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