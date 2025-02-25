В 2022 году украинская оборонная промышленность оценивалась в $1 млрд, в этом году этот показатель достиг $35 млрд — Умеров Сегодня 06:23 — Казна и Политика

В 2022 году украинская оборонная промышленность оценивалась в $1 млрд, в этом году этот показатель достиг $35 млрд — Умеров

В 2024 году украинская оборонная промышленность добилась значительного роста. Если в 2022 году ее потенциал оценивался в $1 млрд, в 2024-м объемы производства выросли до $20 млрд, в этом году этот показатель достиг $35 млрд — эта сумма почти соизмерима с международной помощью в прошлом году.

Об этом рассказал Forbes Ukraine министр обороны Украины Рустем Умеров.

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В 2024 году 30% оружия, которое применяли украинские военные на фронте, произведено в Украине. По сравнению с 2023 годом:

в три раза возросло производство 155-мм самоходных гаубиц;

выпуск бронированных транспортных средств — в пять раз;

боеприпасов — в 2,5 раза;

противотанковых управляемых ракет — в два раза.

96% дронов на фронте украинского производства: треть оборонного рынка страны сосредоточена на производстве беспилотников, еще 5% приходится на средства РЭБ, сообщил министр.

Благодаря морским дронам Украина снизила боевой потенциал черноморского флота рф на 30%, а дальнобойные БПЛА только в этом году поразили более 300 целей в глубине россии.

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