Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны — Президент — Finance.ua
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Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны — Президент

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Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны — Президент
Украина производит 30% из всей необходимой номенклатуры для нужд обороны — Президент
Зеленский сообщил, что Украина производит 30% необходимой оборонной продукции, что превышает показатели отдельных европейских стран.
В 2024 году отечественные предприятия произвели более 1.5 млн дронов.
Отечественное производство покрывает 30% потребностей для армии, но этого недостаточно, однако это больше, чем в любой отдельно взятой европейской стране. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду.
У нас очень сильно поднимается наше отечественное производство, 30% из всего пакета того, что нам нужно, мы сегодня производим. Этого недостаточно, но это очень немало и это больше, чем отдельно каждая страна Европы сегодня делает. Когда будет дипломатическое движение относительно окончания войны, когда оно начнется, мы все равно будем с этим соседом, мы понимаем, что пока мы не в НАТО, мы будем рассчитывать на себя и на партнеров, но на себя — ключевое. И поэтому будем все равно увеличивать наше производство технологически, дронов, РЭБов, артиллерию прежде всего, — сказал Зеленский.
сказал Зеленский.

По материалам:
УНН
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