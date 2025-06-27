Минобороны усовершенствует условия контрактной службы для молодежи — Finance.ua

Минобороны усовершенствует условия контрактной службы для молодежи Сегодня 16:16 — Личные финансы

Минобороны усовершенствует условия контрактной службы для молодежи

Министерство обороны Украины планирует расширить мотивационный пакет для молодежи, желающей присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров во время общения с журналистами, передает УНИАН.

По словам министра, за последние недели Минобороны проанализировало опыт участия молодых военнослужащих в возрасте 18−24 лет в боевых действиях. Командиры на фронте высоко оценили уровень их подготовки, выдержку и решимость.

«Приблизительно две недели назад Минобороны получило структурированные обратные отчеты с фронта, которые подтвердили, что, несмотря на скепсис, подразделения с контрактниками 18−24 показывают эффективные результаты. Это стало важным моральным толчком для всей системы», — сказал Умеров.

Министр подчеркнул, что вопрос снижения мобилизационного возраста не рассматривается. В то же время планируется усовершенствование условий контрактной службы для молодежи. Система поддержки и стимулирования пересматривается по трем направлениям:

финансовые условия;

количество желающих;

качество подготовки.

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«Контрактники 18−24 лет проявили высокую готовность и уверенность в боях. Это мотивирует. Их профессионализм, выдержка и сила духа стали еще одним подтверждением того, что молодое поколение способно эффективно защищать государство сегодня. Это мощный человеческий ресурс, который следует поддерживать и развивать. И государство будет это делать, совершенствуя мотивационный пакет проекта», — подчеркнул министр.

О «Контракте 18−24»

Напомним, в начале 2025 года Министерство обороны официально представило проект «Контракт 18−24» — добровольную инициативу для украинцев возрастной категории 18−24 года.

Добровольцы получают 1 миллион гривен единовременного пособия помощи, которое будет выплачиваться частями:

200 000 грн — после подписания контракта;

300 000 грн — после завершения подготовки;

500 000 грн — после окончания службы.

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Также предусмотрено ежемесячное денежное довольствие до 120 000 грн (в зависимости от выполняемых боевых задач) и дополнительные выплаты за боевые операции.

Кроме того, предусмотрена компенсация аренды жилья на время службы. Также предусмотрен ряд социальных гарантий, например, обучение в высших учебных заведениях, бесплатное медицинское обеспечение.

материале подробно рассказываем о том, что это за инициатива, а также, что об этом думают украинцы.

Справка Finance.ua:

программу «Контракт 18−24» могут расширить на военные специальности, связанные с управлением дронами;

с начала запуска проекта контрактной службы «18−24» в 38-ю бригаду морской пехоты ВСУ поступило большое количество заявок. Однако не все кандидаты прошли отбор;

среди наиболее популярных должностей, на которые добровольцы 18−24 лет заключают контракты, — снайпер и разведчик.

УНІАН По материалам:

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