В Раде зарегистрировали законопроект о контрактах 60+ для военной службы — Finance.ua
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В Раде зарегистрировали законопроект о контрактах 60+ для военной службы

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В Раде зарегистрировали законопроект о контрактах 60+ для военной службы
В Раде зарегистрировали законопроект о контрактах 60+ для военной службы
Законопроект о предоставлении права гражданам 60+ лет добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы зарегистрировал в Верховной Раде секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Об этом народный депутат сообщил на своей странице в Facebook.
«Внедряем контракты для лиц в возрасте 60+. В ВРУ зарегистрировали инициированный мною законопроект № 13229, который предоставит право гражданам в возрасте 60+ добровольно подписывать контракты для прохождения военной службы», — написал Костенко.
По его словам, это ответ на запрос общества — многие мотивированные и опытные люди хотят быть полезными в условиях войны, но действующее законодательство ограничивает их в этом.
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Законопроект предусматривает предоставление возможности подписывать годовые контракты людям в возрасте 60+ во время военного положения с согласия командира части. Для офицеров 60+ нужно будет получить еще и дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.
«Мы должны использовать потенциал всех, кто готов бороться за победу», — добавил Костенко.
Напомним, что в начале этого года украинский президент Владимир Зеленский объявил о разработке Министерством обороны специального контракта для украинцев от 18 до 24 лет, подчеркнув, что это не мобилизация, а добровольное контрактное предложение.
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В рамках проекта «Контракт 18−24» добровольцы получат выплату в размере 1 млн гривен: 200 тысяч гривен выплачивают сразу, а остальное — в течение года службы.
При этом добровольцы ежемесячно будут дополнительно получать денежное довольствие до 120 тысяч гривен.
По материалам:
suspilne.media
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