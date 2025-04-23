В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным — Finance.ua

В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным Сегодня 13:12 — Казна и Политика

В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным

Расходы общего фонда государственного бюджета на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в марте выросли до 89,4 млрд грн (28,1% всех расходов) с 76,0 (23,4%) в феврале и всего 5,1 млрд грн в январе.

до 92 млрд грн с 91,8 млрд грн, но их доля в общей структуре расходов выросла до 29,0% с 28,3%. Как сообщило Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Госказначейства, кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в марте также увеличились, но очень незначительно по сравнению с февралем —но их доля в общей структуре расходов выросла

Все расходы на оплату труда с начислениями в марте повысились до 120,1 млрд грн, или 37,8% всех расходов, тогда как в феврале они составляли 119,4 млрд грн, или 36,8% всех расходов.

В целом расходы общего фонда госбюджета в третьем месяце 2025 года несколько снизились — до 317,7 млрд грн после роста до 324,1 млрд грн в феврале с 214,1 млрд грн в январе.

По сравнению с мартом 2024 года, когда Украина временно осталась без внешнего финансирования, расходы выросли на 18,4% или 49,3 млрд грн, в том числе на выплаты военным — на 12,9%.

По данным Минфина, финансирование соцобеспечения в марте этого года немного подросло по сравнению с январем — 50,5 млрд грн (15,9%) против 49,8 млрд грн (15,4%). В частности, 17,9 млрд грн составил трансферт Пенсионного фонда (в феврале-2024 — те же 17,9 млрд грн).

Из остальных расходов 4,3% пришлись на Национальную службу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания — 13,7 млрд грн (в феврале — 19,5 млрд грн, в марте-2024 — 13,4 млрд грн), а еще 4,2%, или 13,4 млрд грн — на 1 марте-2024 — 12,5 млрд грн).

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