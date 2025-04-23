В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным

Казна и Политика
28
В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным
В Минфине сообщили, как возросли выплаты военным
Расходы общего фонда государственного бюджета на поддержку ВСУ в виде закупки военной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты в марте выросли до 89,4 млрд грн (28,1% всех расходов) с 76,0 (23,4%) в феврале и всего 5,1 млрд грн в январе.
Как сообщило Министерство финансов Украины со ссылкой на данные Госказначейства, кассовые расходы на денежное содержание военнослужащих в марте также увеличились, но очень незначительно по сравнению с февралем — до 92 млрд грн с 91,8 млрд грн, но их доля в общей структуре расходов выросла до 29,0% с 28,3%.
Все расходы на оплату труда с начислениями в марте повысились до 120,1 млрд грн, или 37,8% всех расходов, тогда как в феврале они составляли 119,4 млрд грн, или 36,8% всех расходов.
В целом расходы общего фонда госбюджета в третьем месяце 2025 года несколько снизились — до 317,7 млрд грн после роста до 324,1 млрд грн в феврале с 214,1 млрд грн в январе.
По сравнению с мартом 2024 года, когда Украина временно осталась без внешнего финансирования, расходы выросли на 18,4% или 49,3 млрд грн, в том числе на выплаты военным — на 12,9%.
По данным Минфина, финансирование соцобеспечения в марте этого года немного подросло по сравнению с январем — 50,5 млрд грн (15,9%) против 49,8 млрд грн (15,4%). В частности, 17,9 млрд грн составил трансферт Пенсионного фонда (в феврале-2024 — те же 17,9 млрд грн).
Из остальных расходов 4,3% пришлись на Национальную службу здоровья Украины для реализации программы государственных гарантий медобслуживания — 13,7 млрд грн (в феврале — 19,5 млрд грн, в марте-2024 — 13,4 млрд грн), а еще 4,2%, или 13,4 млрд грн — на 1 марте-2024 — 12,5 млрд грн).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems