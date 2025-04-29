Сырский рассказал о комплексных изменениях в базовой подготовке военных — Finance.ua

Сырский рассказал о комплексных изменениях в базовой подготовке военных Сегодня 09:45

Сырский рассказал о комплексных изменениях в базовой подготовке военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное комплексное совещание, посвященное вопросам базовой, профессиональной и коллективной подготовки военнослужащих.

Об этом он сообщил в Telegram

По словам Сырского, от качества подготовки зависит успешность выполнения боевых задач и сохранение жизни и здоровья украинских военных.

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«Мы увеличили объем и содержание учебной программы по базовой общей военной подготовке (БОВП) — теперь должны неуклонно повышать ее качество. Сосредотачиваем усилия в частности на комплектовании должностей инструкторов — как в воинских частях, боевых бригадах, так и в учебных центрах, а также на профессиональной подготовке самих инструкторов и сержантов. Ведь профессиональный инструктор — это залог качества подготовки воина», — написал генерал.

В ходе совещания выступил заместитель главнокомандующего ВСУ бригадный генерал Олег Апостол, который координирует направление БОВП. Проведен анализ актуальных проблем в сфере подготовки и наработаны предложения для их эффективного решения. Несмотря на наличие определенных вызовов, было отмечено, что в армии уже реализуется ряд эффективных инициатив, которые сначала запускались как пилотные проекты, а сейчас масштабируются на все Вооруженные Силы.

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Кроме того, развертывается создание информационно-коммуникационной системы «Портал изучения и внедрения опыта». Цель ее — систематизация, анализ и распространение боевого опыта, накопление материалов по анализу проведенных действий (АПД, AAR), что позволит подразделениям быстрее внедрять лучшие практики.

Также вносятся изменения в существующие курсы боевой подготовки, в частности курсы стрельбы из стрелкового оружия, подготовку экипажей боевых машин и подготовку снайперов, чтобы повысить их эффективность в соответствии с актуальными требованиями боевых действий.

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Особое внимание уделяется усовершенствованию тактической догоспитальной помощи. Модернизирован соответствующий модуль базовой подготовки, уточнена методика использования турникетов и увеличено количество практических занятий в этой сфере. Это решение принято для того, чтобы не только спасать жизнь бойцов, но и максимально сохранять их здоровье и трудоспособность.

Кроме того, участники совещания рассмотрели ход реализации экспериментального проекта по привлечению в ряды ВСУ граждан в возрасте 18−24 лет. Сырский напомнил, что проект имеет целью повышение мотивации молодежи к контрактной службе и активно внедряется в 24 бригадах. В рамках этого проекта определены задачи для усиления инструкторских групп, обеспечивающих качественную подготовку молодых военнослужащих.

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