Garmin готовит более глубокую интеграцию с Apple Health для своих смартчасов — Finance.ua

Garmin готовит более глубокую интеграцию с Apple Health для своих смартчасов 28.06.2025, 01:21 — Технологии&Авто

Garmin готовит более глубокую интеграцию с Apple Health для своих смартчасов

Компания Garmin планирует расширение взаимодействия своего приложения Garmin Connect с платформой Apple Health. Ожидается, что в ближайшие два месяца такие смартчасы, как Fenix ​​8 и Forerunner 570, смогут не только передавать данные в Apple Health, но и получать их оттуда.

Об этом пишет NotebookCheck, ссылаясь на The5krunner.

Это также означает, что данные из других устройств, таких как Apple Watch или трекеры сна сторонних разработчиков, смогут отображаться в Garmin Connect и на самих часах компании.

Ранее пользователи Garmin могли только экспортировать ограниченное количество данных, включая шаги, частоту сердечных сокращений или продолжительность тренировок.

Теперь же Garmin Connect сможет читать информацию о сне, активности и здоровье с Apple Health и использовать ее для расчета показателей, таких как уровень стресса или показатель «Body Battery» на своих устройствах.

Читайте также Garmin получил бесплатное приложение для управления делами

Такая двусторонняя синхронизация позволит избегать пробелов в статистике при переходе между устройствами разных брендов.

В то же время, полного открытия экосистемы не планируется — Garmin будет ограничивать, какие типы данных могут передаваться в оба направления.

Например, синхронизация расширенных медицинских показателей, вроде данных ЭКГ, пока не предусмотрена.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.