Garmin готовит более глубокую интеграцию с Apple Health для своих смартчасов — Finance.ua

Garmin готовит более глубокую интеграцию с Apple Health для своих смартчасов
Компания Garmin планирует расширение взаимодействия своего приложения Garmin Connect с платформой Apple Health. Ожидается, что в ближайшие два месяца такие смартчасы, как Fenix 8 и Forerunner 570, смогут не только передавать данные в Apple Health, но и получать их оттуда.
Это также означает, что данные из других устройств, таких как Apple Watch или трекеры сна сторонних разработчиков, смогут отображаться в Garmin Connect и на самих часах компании.
Ранее пользователи Garmin могли только экспортировать ограниченное количество данных, включая шаги, частоту сердечных сокращений или продолжительность тренировок.
Теперь же Garmin Connect сможет читать информацию о сне, активности и здоровье с Apple Health и использовать ее для расчета показателей, таких как уровень стресса или показатель «Body Battery» на своих устройствах.
Такая двусторонняя синхронизация позволит избегать пробелов в статистике при переходе между устройствами разных брендов.
В то же время, полного открытия экосистемы не планируется — Garmin будет ограничивать, какие типы данных могут передаваться в оба направления.
Например, синхронизация расширенных медицинских показателей, вроде данных ЭКГ, пока не предусмотрена.
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