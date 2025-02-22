Garmin получил бесплатное приложение для управления делами — Finance.ua

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Garmin получил бесплатное приложение для управления делами

Технологии&Авто
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Garmin получил бесплатное приложение для управления делами
Garmin получил бесплатное приложение для управления делами
В магазине Connect IQ появилась новая бесплатная программа для устройств Garmin под названием ComingUp, позволяющая управлять списком дел прямо со смартчасов.

Какие функции появились

Garmin ComingUp может подключаться к различным программам сторонних разработчиков — Google Tasks, Todoist или Microsoft To Do lists — и синхронизирует задачи в режиме реального времени.
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Можно настроить уведомления, которые будут приходить на часы, а также отредактировать списки задач с устройства с помощью клавиатуры QWERTY в приложении.
Garmin получил бесплатное приложение для управления делами
Garmin получил бесплатное приложение для управления делами
Важно: ComingUp потребует разрешения на работу в фоновом режиме, что, по мнению Garmin, может повлиять на время автономной работы смартчасов.
Применение Garmin ComingUp совместимо с широким спектром смартчасов бренда: в том числе и по представленным дням Tactix8 и Descent G2, а также Fenix ​​8, Forerunner 255 и vivoactive 5 и т. д. (полный перечень доступен в магазине Connect IQ).
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В то же время, несколько пользователей (через Notebookcheck) отметили, что программа не работает на некоторых якобы совместимых моделях, таких как Venu 3 и Forerunner 955 Solar.
Также есть жалобы на неполноценную синхронизацию, но, надеемся, с ближайшим обновлением это исправят.
По материалам:
ITC.ua
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