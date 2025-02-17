Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна — Finance.ua
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Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна

Фондовый рынок
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Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна
Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна
Компания Casio подготовила к выпуску свои новые часы Mudmaster GG-B100X, оснащенные карбоновым безелем, изготовленным из прочного и легкого закаленного углеродного волокна.
Устройство получит максимально возможную прочность благодаря использованию этого материала.
Также отмечается, что часы, вероятно, сохранят четыре ключевых датчика: компас, альтиметр/барометр, термометр и шагомер, как и в предыдущей модели.
Ожидается, что Mudmaster GG-B100X может получить функции солнечной зарядки, аналогичные премиум-модели GWG-2000, улучшенный ЖК-экран с повышенным контрастом или антибликовым покрытием.
Mudmaster GG-B100X, пожалуй, займет промежуточное положение между бюджетной моделью GG-1000 и премиальной GWG-2000, что делает его интересным выбором для тех, кто ищет стильные и функциональные часы.
Кстати, если вам не хватает на хорошую покупку, то получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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По материалам:
iLenta
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