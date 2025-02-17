Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна — Finance.ua

Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Casio выпустит часы с карбоновым безелем из углеродного волокна

Компания Casio подготовила к выпуску свои новые часы Mudmaster GG-B100X, оснащенные карбоновым безелем, изготовленным из прочного и легкого закаленного углеродного волокна.

Устройство получит максимально возможную прочность благодаря использованию этого материала.

Также отмечается, что часы, вероятно, сохранят четыре ключевых датчика: компас, альтиметр/барометр, термометр и шагомер, как и в предыдущей модели.

Ожидается, что Mudmaster GG-B100X может получить функции солнечной зарядки, аналогичные премиум-модели GWG-2000, улучшенный ЖК-экран с повышенным контрастом или антибликовым покрытием.

Mudmaster GG-B100X, пожалуй, займет промежуточное положение между бюджетной моделью GG-1000 и премиальной GWG-2000, что делает его интересным выбором для тех, кто ищет стильные и функциональные часы.

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iLenta По материалам:

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