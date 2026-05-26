23 банка договорились расширить доступ к финансированию для оборонных предприятий

По инициативе Национального банка 23 банка заключили Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).
Координаторами подготовки меморандума выступили Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков.
23 банка-подписанта — крупнейшие банки Украины. В их распоряжении находятся более 75% чистых активов банковской системы Украины.
Подпись банка-участника свидетельствует о приоритетности финансирования сектора ОПК в стратегиях, риск-аппетитах, продуктовых линейках, структуре бизнеса и внутренних процессах.
В рамках Меморандума предусмотрены 4 модели участия банков:
  • консорциумное или синдицированное финансирование для крупных проектов;
  • прямое финансирование производителей оружия, боеприпасов и военной техники;
  • финансирование товаров двойного назначения (dual-use);
  • финансирование малого и среднего бизнеса в ОПК по открытым контрактам.
Согласно документу, банки стремятся применять взвешенный и лояльный подход к ценообразованию, а также частично отказаться от «твердого залога».
Также ожидаются некоторые шаги от НБУ, Министерства обороны, Министерства финансов, Агентства оборонных закупок, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство», Национального учреждения развития и других госорганов.
Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал, что Нацбанк уже работает над выполнением своих шагов по расширению возможностей финансирования оборонных предприятий.
В частности, это стандартизация документов для консорциумного кредитования, предоставление разъяснений, калибровка регуляторных требований, в том числе к оценке кредитного риска.
По материалам:
Економічна Правда
