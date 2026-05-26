23 банка договорились расширить доступ к финансированию для оборонных предприятий Сегодня 10:43 — Фондовый рынок

По инициативе Национального банка 23 банка заключили Меморандум о содействии расширению доступа к финансированию для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка (НБУ).

Координаторами подготовки меморандума выступили Национальная ассоциация банков Украины и Ассоциация украинских банков.

23 банка-подписанта — крупнейшие банки Украины. В их распоряжении находятся более 75% чистых активов банковской системы Украины.

Подпись банка-участника свидетельствует о приоритетности финансирования сектора ОПК в стратегиях, риск-аппетитах, продуктовых линейках, структуре бизнеса и внутренних процессах.

В рамках Меморандума предусмотрены 4 модели участия банков:

консорциумное или синдицированное финансирование для крупных проектов;

прямое финансирование производителей оружия, боеприпасов и военной техники;

финансирование товаров двойного назначения (dual-use);

финансирование малого и среднего бизнеса в ОПК по открытым контрактам.

Согласно документу, банки стремятся применять взвешенный и лояльный подход к ценообразованию, а также частично отказаться от «твердого залога».

Также ожидаются некоторые шаги от НБУ, Министерства обороны, Министерства финансов, Агентства оборонных закупок, ЧАО «Экспортно-кредитное агентство», Национального учреждения развития и других госорганов.

Глава НБУ Андрей Пышный прокомментировал, что Нацбанк уже работает над выполнением своих шагов по расширению возможностей финансирования оборонных предприятий.

В частности, это стандартизация документов для консорциумного кредитования, предоставление разъяснений, калибровка регуляторных требований, в том числе к оценке кредитного риска.

Економічна Правда

