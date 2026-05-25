Uber планирует поглотить сервис доставки Delivery Hero за более чем $10 млрд

Американская компания Uber Technologies Inc. выразила намерение полностью выкупить немецкий сервис доставки Delivery Hero SE.

Об этом сообщает Bloomberg.

Ориентировочная стоимость потенциального сделки составляет около 10 млрд евро (около $11,5 млрд), а предложенная цена достигает 33 евро (около $38) за акцию.

Сейчас Uber уже контролирует 20% европейской компании и владеет опционами на дальнейшее увеличение своей доли.

Цель Uber

Главной причиной такой инициативы является стремление Uber масштабировать бизнес за пределами США и навязать более жесткую конкуренцию своему основному сопернику — DoorDash Inc.

К тому же сам сектор доставки еды сейчас переживает волну глобального слияния из-за замедления темпов роста рынка. Сама немецкая компания сейчас проводит стратегический пересмотр собственных активов под давлением крупных акционеров.

Итогом первых раундов переговоров, по данным профильных медиа, стал отказ от текущего предложения Uber, поскольку часть инвесторов рассчитывает получить более 40 евро (примерно $46) за акцию.

Кроме того, отсутствие существенной финансовой премии в стоимости может привлечь других претендентов, в частности DoorDash.

Для окончательного поглощения компании Uber придется договориться с ключевыми акционерами Delivery Hero, а также получить разрешение от антимонопольных регуляторов.

