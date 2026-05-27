ЕС готовит самый большой в истории штраф для Google
Европейский Союз планирует наложить на Google штраф в размере нескольких сотен миллионов евро. Решение о штрафе уже находится на финальном этапе и может быть объявлено до начала летних каникул в европейских институциях.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

За что могут оштрафовать Google

Расследование против Alphabet, в состав которой входит Google, официально стартовало в марте 2025 года. Европейские регуляторы подозревают компанию о том, что она:
  • отдает предпочтение собственным сервисам в результатах поиска;
  • ослабляет конкурентов;
  • нарушает правила честной конкуренции.
Дело рассматривают в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), который в ЕС создали для ограничения влияния крупнейших технологических компаний мира.
Спикер Еврокомиссии Томас Ренье отметил, что Брюссель, прежде всего, заинтересован в том, чтобы компания выполняла правила, а не просто платила штрафы. Однако он подчеркнул, что ЕС без колебаний перейдет к жестким санкциям, если компромисс не будет достигнут. К слову, этот штраф станет крупнейшим финансовым наказанием, которое ЕС когда-либо налагал за нарушение Закона о цифровых рынках.

Реакция Google

В Google резко раскритиковали требования европейского законодательства.
Компания утверждает, что изменения, которые уже пришлось внести в поисковик из-за DMA, якобы значительно ухудшили качество сервиса для пользователей в Европе.
«Изменения, которые мы уже внесли в поиск в рамках DMA, являются наибольшим ухудшением качества продукта в истории, создавая второсортный опыт для европейцев в пользу нескольких эгоистичных истцов», — заявил представитель компании.
