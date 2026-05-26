Европейские банки разгрузили кредитные риски на сумму свыше $500 млрд

В конце прошлого года около 11,1% ($509 млрд) корпоративного кредитного портфеля ключевых банков Европы было привлечено в соглашения по передаче значительного риска (SRT).
Этот показатель вырос почти вдвое по сравнению с 2022 годом, когда составил 6,2%, а лидерами по доле таких операций стали Banco Santander и UniCredit.
Главные причины бума
Главной причиной такого бума является желание финансовых учреждений высвободить капитал для стимулирования дальнейшего роста, нового кредитования или заключения сделок по слиянию и поглощению. Также банки стремятся повысить показатели доходности акционеров.
В рамках SRT-соглашений инвесторы берут на себя от 5% до 15% потенциальных убытков от невозврата кредитов, получая высокую доходность в виде купонов, которая может превышать 10%, тогда как сами займы остаются на балансах банков.
Стремительное расширение этого рынка, общая стоимость которого уже превышает $1,5 трлн, вынуждает финансовых регуляторов, включая ЕЦБ и Банк Англии, существенно усилить надзор за сектором.
Органы власти обеспокоены нехваткой прозрачности и стандартизации операций, потенциальными трудностями банков с пролонгацией инструментов в случае застоя на рынках, а также возникновением «кругов рисков», когда банки сами кредитуют фонды, покупающие их рисковые обязательства.
В связи с этим регуляторы уже приступили к расследованию и обновлению правил контроля за такими транзакциями.